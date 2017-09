Javi García: "Vine al Betis perdiendo dinero para que la gente me conozca"

Está siendo una de las sorpresas positivas de un Betis en el que la mayoría de los fichajes han caído de pie. Javi García se ha convertido en la bisagra del esquema de Setién. El último muro antes de que los rivales se enfrenten a la defensa y la primera piedra en la construcción del juego. El murciano ha atendido a Canal Sur y ha explicado los motivos que le trajeron al Betis. "La gente está equivocada. No he elegido el Betis porque mi mujer sea de Sevilla. Ella ha estado en Rusia, en Mánchester. Venir a España era un cambio grande y lo que queríamos. Yo he elegido por razones deportivas y porque me hace ilusión en el Betis", ha comentado el centrocampista, que ha reconocido que ha perdido dinero por volver a LaLiga. "He perdido dinero, pero es lo lógico. Cuando uno viene a España sabe que va a perder porque lo que se paga en Rusia no es lo que se paga aquí, pero quería disfrutar del fútbol en España y del Betis. No me acuerdo de eso. Quiero que la gente me conozca y ganarme un nombre", ha indicado.

La acogida de la afición también está siendo muy buena para el ex de Madrid, City o Benfica: "Uno sabe lo que es el Betis. Sabe que la afición es muy buena. Siempre visto desde fuera, pero cuando uno está aquí día a día se da cuenta de lo que es el Betis. Muy sorprendido para bien. Los partidos que hemos jugado en casa han sido espectaculares con un ambientes que en pocos campos se puede disfrutar. Esperamos seguir metiendo gente en el campo con nuestras victorias".

Tan bien está en Sevilla que no pondría reparos a tener una larga trayectoria en el Villamarín, ha señalado con un discurso en el que ha destilado ambición: "Yo quiero, si el Betis quiere me gustaría estar hasta los 37 o 38 años. Pero no quiero parar. La gente en España prácticamente no sabe de mí. Vengo a que me conozcan. Quiero esa presión y demostrar que valgo y que he estado en esos equipos por motivos propios".

Su buena temporada incluso puede volver a abrirle las puertas de la selección: "Uno siempre tiene la selección en la cabeza. Lo principal es que todo vaya bien en el Betis y todo lo que venga, pues bienvenido sea, será que las cosas van bien".

Además, Javi García ha hablado de otros asuntos:

El derbi: "Negredo y Navas me dijeron cómo eran los derbis y ahora quiero vivirlo".

La Copa: "Es una competición muy bonita. Tenemos una plantilla bastante amplia. Ahora tenemos a Campbell, Ryad y Camarasa lesionados, pero puede estar disponible para dos competiciones".

El ritmo de LaLiga: "Noté el cambio de ritmo. Cuando llegué estaba de forma un poco bajo. Necesito jugar mucho para sentirme bien. Poco a poco me voy encontrando mejor físicamente y dando lo mejor".

La Real, cansada: "Me llama mucho la atención el partido porque hace pocas semanas estaba en San Petersburgo y ahora nos enfrentamos a la Real. No es un viaje fácil. Es un viaje complicado. Esperemos que lo acusen. Tienen una plantilla amplia, llevan unos años jugando en Europa y nunca se sabe".

Jugadores que le han llamado la atención. "Sergio León, Camarasa, Guardado, Feddal... no sabría decirte. Ahora mismo todo el mundo está muy bien".

Euforia por las victorias: "La euforia la mantenemos fuera del vestuario. Sabemos cómo es el fútbol y la euforia puede ser algo negativo. Tenemos que hacer muchísimo para estar arriba. El equipo es ambicioso, queremos ganar el domingo y el objetivo es cada partido".