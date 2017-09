Manuel Vizcaíno: "La ilusión contra el Betis no nos la quita nadie"

Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, ha valorado en Radio Marca el cruce con el Betis en dieciseisavos de Copa. El exconsejero del Sevilla se ha mostrado contento por el sorteo. "A una afición tan fiel como la del Cádiz le vienen fenomenal grandes partidos como este", ha señalado.

Vizcaíno ha dejado claro que van a competir el pase. "El que se dedica a esto lo último que quiere es perder. Nosotros tenemos un primer objetivo que es mantenernos. Una vez logrado buscaremos el play off. Ya lo tuvimos el año pasado. La Copa es un regalo, la ilusión no nos la quita nadie. El Betis es muy superior en este momento porque está en Primera división, pero la ilusión no nos la quita nadie. El presidente no va a dar charlas porque el club está estructurado para que la charla la dé quien la tiene que dar", ha indicado.

El empresario ha reconocido el buen momento del Betis y la ilusión especial que le hace medirse a los verdiblancos: "Ahora mismo los resultados y clasificación dicen eso, que es el mejor Betis de los últimos años. Es un Betis competitivo que juega bien. La eliminatoria tiene muchos alicientes, y más para un presidente sevillano, como soy yo".

Ahora, el Cádiz tendrá que decidir qué hará con la taquilla, ya que Vizcaíno quiere premiar a sus abonados: "La taquilla es importante. Tenemos casi todo el campo de abonados. No hemos decidido aún qué política llevaremos, pero va a haber pocas entradas porque si el aficionado ha respondido históricamente, hay que atenderla. Hay un partido de vuelta y trataremos de llegar al mejor acuerdo posible".