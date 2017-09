Fabián: "Me lo ha dicho Barragán y casi me emociono y todo"

Fabián ha hablado para los medios del Betis acerca de su reciente convocatoria para la selección sub 21 por primera vez en su carrera. "Está claro que ir con la selección siempre es una alegría. Y más, por primera vez. Estoy muy orgulloso de poder ir con la sub 21 al partido clasificatorio. Ahora, a seguir trabajando para que el seleccionador me dé más oportunidades", ha comentado.

El centrocampista espera que sea la primera vez de muchas: "Que esto no se quede aquí. Hay que seguir trabajando para poder ir más veces y seguir jugando con mi equipo. Esto es una recompensa para hacerme más fuerte y seguir trabajando más duro".

El de Los Palacios ha revelado quién le ha dado la noticia. "El primero que me lo ha dicho ha sido Barragán. Me ha dicho: 'Fabi, enhorabuena que vas con la Sub-21'. Me he sorprendido un poco y casi me emociono y todo".

El técnico, Quique Setién, también le ha felicitado: "Me ha hecho una broma diciéndome que le dé las gracias -risas-. Le he dicho que cuando venga le invito a una comida".