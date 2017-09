Quique Setién: "El que estornude se queda fuera"

Quique Setién se ha puesto serio y firme con sus jugadores. El equipo ha hecho un gran arranque de temporada, el segundo mejor de su historia, pero el preparador cántabro no se confirma y avisa de que no va a permitir relajación alguna. Este domingo, el equipo viaja a Anoeta, donde se medirá a una Real Sociedad en crisis, pero más peligrosa si cabe por eso. Por ello, quiere tener a sus chicos, que vienen de sumar tres victorias consecutivas, incluida la del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, más metidos que nunca.

"Tengo que hacer una convocatoria de 18 y el primero que estornude se queda fuera porque el resto está con muchas ganas", avisó en sala de prensa el preparador heliopolitano, que aún no ha decidido si repetirá la fórmula que le dio tan buen resultado en el último partido ante el Levante, con Sergio León y Sanabria, sus dos delanteros, en el once titular. "Uno hace las cosas siempre pensando que es lo mejor y que va a salir bien. No lo tengo claro aún si los pondré a los dos. Es posible que salgan o puede que no. Ellos lo sabrán dos horas antes del choque y lo decidiré cinco minutos antes", anunció el técnico.

En cuanto a la dinámica ganadora del equipo, Setién se mostró cauto e intentó poner mesura ante la euforia desatada en el entorno. "Para muchas cosas necesitas tiempo. Tiempo básicamente para cambiar la mentalidad de algunos futbolistas porque venían de hacer cosas diferentes y les pones en otra tesitura. Pero ha habido muchos partidos en los que veía cosas positivas incluso cuando perdíamos. El trabajo está fructificando más, tenemos más acierto de cara a portería. Hay una línea en la que hemos ido creciendo con respecto a los últimos partidos. Esperamos que no haya oscilaciones en cuanto al rendimiento del equipo. Lo que no me gustaría es que todo lo bien que lo hacemos es consecuencia de que ganemos. Haremos las cosas igual de bien cuando no ganemos".

Sobre la Real, avisa. Se encontrarán a un equipo herido, con mucha necesidad de reencontrarse con el triunfo, algo que les hará muy peligrosos. "A veces en estas situaciones uno no sabe qué se va a encontrar. Conocemos a la Real. Lo vemos todo suyo porque juega contra los rivales que recibimos después. Juega como nosotros. Tiene muy buenos futbolistas que llevan tiempo jugando juntos. Llevan una serie de resultados que no son buenos y no sabemos cómo les puede afectar, además del viaje que se han pegado a Rusia. Podemos pensar que les puede afectar, pero el fútbol a veces es inesperado. Las cosas cambian de la noche a la mañana. Espero al mejor rival siempre y si quiero sacar algo hay que estar mejor que el rival. No vamos a relajarnos".

En cuanto a los nombres propios, Setién señaló que Campbell, pese a tener el alta médica, no está todavía al cien por cien; felicitó a Fabián por su buen momento y por la convocatoria con la sub 21, y mandó un mensaje a Lopetegui: "No he visto a Joaquín los años anteriores, pero ahora sí veo que se entrega y tiene ilusión. Yo pasé una etapa maravillosa a su edad en el equipo de mi tierra. Me encantaría que se acordara Julen de él, pero aquí no hay sentimentalismos", afirmó para terminar.