Real Sociedad-Real Betis (4-4): Un buen punto en el manicomio

Una cosa de locos, de dos equipos que se dedicaron a atacar con todo y que se olvidaron de defender. "Objetivo, estar ahí arriba, ¡eh! Que estamos de puta madre, ¡eh!", le decía Joaquín, más serio que nunca, a sus compañeros antes de saltar al campo. Y es que este Betis no se conformaba con sus tres victorias consecutivas y salió a Anoeta, ante una Real en crisis, a por los puntos. Y pronto los puso de su parte, por medio de un Sanabria que encaja mejor en la idea de juego de Quique Setién que Sergio León, quien, pese a responder siempre, se quedó en el banquillo. Sería clave después, porque lleva el gol en la sangre. Los verdiblancos salieron fuerte y el paraguayo ya estuvo cerca de mandar a la red un centro de Guardado a los cuatro minutos. Fue segundos después cuando logró mojar -por cuarta vez en los últimos tres partidos-, tras un pase filtrado de un clarividente Fabián y un desmarque que obligó al asistente a tirar del líbero en directo. Si ante la duda es mejor dejar seguir, acertó. Estaba justísimo: 0-1.

. La Real comenzó a hacer lo que mejor sabe,, yé, otro con ese perfil de delantero que tanto gusta a Setién (con él explotó en Las Palmas), puso, tras una de las muchísimas entradas de unque llegó a salirse literalmente del campo y que se comió una valla en la primera parte, por su imparable ímpetu. Un gran lateral. El caso es quey el brasileño recibió solo en el segundo palo para hacer el

Con el empate, los donostiarras crecieron aún más, jugando de uno a otro lado y haciendo bascular a un Betis que acababa dejando espacios a su espalda. En el 27´, Willian José volvió a llevarse a los zagueros, Kévin leyó bien el desmarque por dentro y éste, lateral también para tener en cuenta, se la puso atrás a Oyarzabal, que remató sólo tras otro buen arrastre de Juanmi (2-1).

Fue una primera parte loca porque la Real y el Betis necesitaron pocos pases para instalarse en campo contrario. Ambos juegan con muchos futbolistas por delante del balón y acabaron atacando mejor que defendiendo. Mucho mejor. Por eso, y porque a los verdiblancos se les da de maravilla lo de centrar y rematar de cabeza (siete de sus 12 goles han sido de cabeza), llegó pronto una nueva igualada. La puso Joaquín desde el córner y remató Feddal con su testa (28´). Reacción veloz y oportuna. 2-2 y sensación de que podía pasar cualquier cosa.

Y pasó, nada más comenzar la segunda parte. El Betis salió como en la primera y Guardado, como siempre: el mexicano filtró un pase, entre Llorente y Raúl Navas, para Joaquín y el portuense superó a Rulli en el uno contra uno (2-3). Es la quinta asistencia de Guardado en lo que va de Liga. Fichajazo. Se olvidaron de nuevo de protegerse los verdiblancos y los locales volvieron a golpear en un pispás. Fue Xabi Prieto el que remató solo en el segundo palo, porque los defensas se cogieron el domingo libre (3-3).

Lo siguiente fueron dos paradores de Adán -uno al propio ´XP´ y otro, brutal, a Zurutuza- y una ocasión clarísima de Willian José casi debajo de la portería. En la Real entraron Vela y Canales y Setién tiró de Francis y Sergio León. Refresco en ambos equipos para mantener un ritmó elevadísimo que pasó factura a Javi García, el único pivote específico del plantel heliopolitano. Al cántabro no le quedó más remedio que retrasar a Guardado y dar entrada a Narváez como interior.

Fue cerca del 80´ cuando le dio por aparecer a Tello, y casi lo hace para poner el 3-4. Su regate fue bueno; la definición, bastante peor. Sí lo hizo Sergio León en el 83´, tras una enorme galopada y genial definición. Le asistió Fabián. Y sí, claro, poco después empataron los ´txuri-urdin´. Lo hizo el pichichi local, Diego Llorente, en un remate de cabeza. 4-4. Y porque no hubo tiempo para más, porque si no la Real y el Betis se pasan media vida golpeando arriba y concediendo atrás. De hecho, Sergio León tuvo en sus botas el 4-5 en la prolongación. No acabarían muy contentos Eusebio y Setién, aunque los aficionados disfrutaron de lo lindo. Bendita locura.

Ficha técnica:

Real Sociedad: Rulli, Odriozola, Raúl Navas, Llorente, Kevin, Xabi Prieto (Canales, m. 71), Illarra, Zurutuza, Juanmi (Carlos Vela, m. 60), Willian José (Bautista, m. 82) y Oyarzabal.

Real Betis: Adán, Barragán, Mandi, Feddal, Durmisi, Javi García (Narváez, m. 74), Guardado, Joaquín (Francis, m. 67), Fabián, Tello y Sanabria (Sergio León, m. 71).

Goles: 0-1, m. 5: Sanabria. 1-1, m. 13: Willian José. 2-1, m. 25: Oyarzabal. 2-2, m. 28: Feddal. 2-3, m. 46: Joaquín. 3-3, m. 56: Xabi Prieto. 3-4, m. 84: Sergio León. 4-4, m. 85: Llorente.

Árbitro: Álvarez Izquierdo (Comité Catalán). Expulsó al segundo entrenador del Betis, Eder Sarabia. Amonestó a Guardado, Illarramendi, Raúl Navas, Adán, Llorente y Sergio León.

Incidencias: 19.669 aficionados en el estadio de Anoeta en una desapacible mañana lluviosa en San Sebastián.