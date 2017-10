Fabián: "No hay que pensar en la renovación, las cosas llegan solas"

El canterano Fabián Ruiz se ha convertido en una de las grandes sensaciones de este inicio de temporada verdiblanco, una trayectoria que quiere mantener en el tiempo después de haberse dudado en el cuerpo técnico sobre su continuidad en el plantel tras volver el pasado verano de su préstamo al Elche. "Desde que llegué en pretemporada no sabía si me iba a quedar o salir cedido. Pensaba en dar lo máximo para quedarme aquí. Trabajando en cada entrenamiento y haciendo lo que sé, creía que el míster me iba a dar una oportunidad y yo iba a aprovecharla", afirmó Fabián en los medios oficiales del club, donde reconoce la confianza que le ha dado Setién.

"Es un entrenador humilde que sabe llevar a los jugadores, que entrena con alegría y con la pelota. La verdad es que todos los jugadores, juguemos o no, estamos muy contentos con él. Me gusta coger los consejos del entrenador, que siempre va a mirar por nosotros. Cada vez que me corrige me gusta captarlo bien y entrenarlo cada día. Estoy contento por mi rendimiento y le doy gracias al míster porque ha confiado en mí y quiero aprovecharlo".

Junto a ello, también se refirió el palaciego a una posible renovación, estando su fútbol en boca de todos, más después de haber sido convocado por Albert Celades para la sub 21 de España. "Es cierto que me preguntan si voy a renovar. Me quedan dos años, tengo que pensar en seguir en esta línea y aprovecharme de los minutos que me dan. No le doy vueltas a eso y quiero hacerlo bien con el Betis. Aprovechar la oportunidad con la selección y seguir creciendo. No hay que pensar en eso. Las cosas llegan solas. Si voy en esta dinámica, entre ellos y nosotros habrá acuerdo", apostilló el futbolista, quien reconoce lo bien que le vino el salir el pasado mercado invernal cedido a Segunda, donde terminó la temporada jugando en el Elche.

"Siempre me decían que tenía un buen tren inferior y que el superior no era así. Cuando me fui al Elche vi que tenía que mejorarlo, me faltaba tren superior a la hora de chocar y allí había buenos readaptadores y preparadores físicos. Ellos me ayudaron mucho y al terminar el entreno me quedaba una hora y media más para hacer más físico. Me vino muy bien porque jugué mucho. Irme solo de casa me hizo un poco más hombre, me ayudó a tomar decisiones en las que no te ayuda nadie y a valorar las cosas de la vida diferente", concluyó el futbolista.