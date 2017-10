Guardado: "Setién me hizo sentir importante"

Guardado tiene claro quién es el principal responsable de que él esté hoy en el Betis. "Setién es la principal causa por la cual fiché por el Betis. Ya en la Copa Confederaciones me llamó y me habló de su idea. Me contó lo que quería de mí y de qué iba el proyecto este año. Me hizo sentir importante. Estaba muy a gusto en el PSV, me había ganado un lugar allí y no quería ir a un equipo donde tuviera que empezar de cero. El míster me dijo que iba a contar conmigo, me quería por lo que voy a aportar en el campo y fuera de la cancha", confiesa el mexicano en una entrevista concedida a UEFA.com.

Además, el mexicano destacó la valentía del entrenador cántabro y su filosofía de vida y de juego: "Es un técnico muy cercano, entiende lo que es la cabeza del jugador. Es muy exigente a pesar de la cercanía, con ideas muy claras y va de frente con todos. Su mensaje es muy claro. Una de las frases que más tengo marcada es que prefiere fallar o cometer errores por atreverse a hacer las cosas que por no atreverse. Esa es la idea que tiene del fútbol".

El internacional explica, asimismo, cuáles fueron sus motivos para volver a LaLiga. "Para mí es la liga donde mejor fútbol se hace, donde están los mejores jugadores, como Cristiano y Messi. Además, quería volver a competir al máximo nivel. Se adapta a mi estilo y ya la conozco. Y el Betis es el que se fijó en mí, el que me hizo sentir importante desde el primer momento".

El jugador verdiblanco, que recuerda que en 2006 estuvo a punto de firmar por el Real Madrid Castilla, que en esos momentos "estaba buscando al sucesor de Roberto Carlos", tiene claro sus objetivos para esta nueva etapa en España. "Espero seguir dándole años de buen nivel al fútbol. Disfrutar todo lo que pueda. Ese es el consejo que me dan excompañeros, que lo disfrute en los últimos años porque lo echaré de menos".