José Juan: "Setién no es el típico demagogo; tiene los huevos muy gordos"

El técnico del Betis Deportivo, recién renovado hasta 2019, y el del primer equipo, un Quique Setién que ha dado con la tecla nada más llegar, tuvieron 'feeling' desde el primer día. Ambos comparten 'librito' y se profesan respeto y admiración. Lo ha dejado patente José Juan Romero, con su participación en varios medios radiofónicos.

"Lo primero que hace es ir a nuestro vestuario y transmitir confianza. El mejor entrenador de una cantera es el del primer equipo. Ha llegado en una situación difícil y tiene los huevos muy gordos para hacer lo que está haciendo. Para mí es un privilegio lo que puede aportar Quique Setién en mi carrera", comenzó diciendo el de Gerena.

"Es una persona que no es el típico demagogo que hace campaña y vende un producto -añadió, en referencia a otros técnicos que no cumplen con lo que prometen-". "Es la naturalidad y así es como veo yo el fútbol. La persona que lleva cordura y naturalidad al fútbol lleva mucho ganado. Además, lo preocupado que está del filial. Hablamos muchísimo. No sólo de los equipos, sino de la forma de ver esto", esgrimió.