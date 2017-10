Sergio León: "Estaba en la prelista de España, ojalá pueda llegar el día de mañana"

Sergio León, delantero del Betis, ha analizado la actualidad deportiva del equipo, que llega en sexta posición a este parón por las selecciones. Un parón en el que el de Palma del Río tenía la esperanza de poder jugar con España toda vez que conoció estaba incluido en la preselección de Lopetegui para los partidos de la 'Roja'. "Sabía que era difícil, estaba en una prelista de 40 o 50 futbolistas. No me llevé un palo pero sí que me quedé con las ganas de estar ahí. Después, con la lesión de Morata también tenía esperanzas de cubrir su baja, pero me quedé con las ganas. Pero esto me sirve para saber que estoy ahí y seguir trabajando para poder ir. Lo principal es hacerlo bien en el Betis, si luego llega será por el buen trabajo. Recibí la carta de la preselección y eso ya es un mérito y te ayuda para seguir trabajando y poder llegar el día de mañana", ha comentado en los micrófonos de Radio Marca Sevilla.

En cuanto al comienzo de temporada del Betis, el ariete cordobés ha explicado: "En pretemporada sabíamos lo que venía haciendo Setién en sus equipos, hemos trabajado bien, hemos puesto mucho empeño e ilusión para empezar de esta manera. Cuando salimos al campo se nota la tranquilidad y que sabemos a lo que jugamos. Si tenemos el balón corremos menos, es el trabajo del día a día. Hay que adaptarse a lo que el míster pida y para eso estamos".

Competencia con Sanabria: "Nos llevamos muy bien, nos alegramos cuando marca el otro, esto es un equipo y lo importante son los puntos".

La afición quiere más: "Nosotros somos ambiciosos, queremos ganar siempre pero es muy difícil. De la ilusión que ponemos no duda nadie".

Luchar por estar arriba toda la temporada: "Vamos a intentarlo, tampoco hay que precipitarse, no se nos puede subir a la cabeza, hay que tener los pies en el suelo, ir todos a una, luego saldrá mejor o peor, pero con los pies en el suelo siempre".

El rendimiento de Fabián: "Él viene de abajo, de hacer las cosas bien, se fue cedido y ha vuelto con muchas ganas, viene con otro cuerpo, más hecho, ha dado un cambio espectacular. Se ha puesto fuerte de coger cajas de tomates en Los Palacios (risas)".

Guardado: "Ya sabíamos la capacidad que tiene, roba balones, hace mucho trabajo y conocíamos su calidad".

Joaquín: "Es un monstruo, somos vecinos y estamos junto casi todo el día. Era un ídolo de pequeño y tenerlo ahora como amigo es algo que no esperaba".