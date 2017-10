El portero del Espanyol Pau López no se moja por ahora. Como ya relató este diario hace unos meses, el meta regresó este año al club perico con la intención de cumplir los últimos meses de su contrato y cambiar de aires. Es consciente de que va a tener para elegir y también que el Betis será una de esas opciones. De hecho, el club verdiblanco ya ha intercambiado guiños con el catalán, al que una lesión de Diego López le ha dado la titularidad y que no va a decir nada de su futuro que le pueda perjudicar.

Ayer, después del entrenamiento matinal del Espanyol, Pau López fue cuestionado por este asunto y se limitó a asegurar que es "feliz en el club" blanquiazul y está a expensas "de lo que pase" y de las posibles negociaciones con el club de cara a una renovación.

El gerundense insistió en que no se pueden precipitar los acontecimientos. "Estamos a octubre. Siempre me he posicionado y ahora es momento de esperar. Tampoco quiero hablar de esto en cada entrevista que salga el tema. Encontraremos la mejor solución para mí y para la entidad", subrayó.

Cuestionado entonces por las condiciones que espera para renovar, afirmó que no piensa en ello. "No he llegado a pensar en eso, no me importa. Tengo ganas de pasarlo bien", ha comentado el guardameta, centrado sólo en rendir lo mejor posible mientras sea titular.

En esta línea, valoró la competencia con Diego López: "Cada jugador da el máximo, ponemos en la máxima dificultad al míster. Estoy muy contento y a disposición del técnico para lo que necesite de mí".

Pau López confesó además que el año que pasó como cedido en el Tottenham le sentó bien a su juego: "Me ha ido muy bien, fue una temporada muy buena para mí, en lo personal y en lo profesional. Tenía ganas de probar esta experiencia".

Reunión positiva Espanyol-agente

Por otro lado, Mundo Deportivo aseguraba ayer que la reunión que mantuvieron el director deportivo perico, Jordi Lardín, y el agente del jugador, Albert Botines, fue positiva según deslizaron desde el club blanquiazul.