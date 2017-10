Planes de futuro en el mercado invernal

El Betis afronta este parón liguero con un clima de serenidad y optimismo que no se había respirado en la última década. Heliópolis vive en un contexto positivo que aporta altitud de miras y marca una hoja de ruta radicalmente opuesta al que venía siendo el habitual 'modus operandi' de una entidad que, de momento, atisba el próximo mercado invernal de fichajes sólo como una excelente oportunidad para comenzar a mirar al futuro y comenzar a adelantar trabajo para la 2018/2019; una tarea para la que el aclamado Serra Ferrer ha activado su radar en torno a futbolistas que cuentan con una amplia experiencia en Primera y que saldrían a coste cero, ya que acabarán contrato al término de la presente temporada.

La idea transmitida de puertas adentro en la planta noble del Benito Villamarín apunta a que, por primera vez en muchos años, no será necesario reforzarse en enero, siempre que no suceda algo excepcional y la plantilla que comanda Quique Setién no padezca lesiones de gravedad.

Los dirigentes verdiblancos han llegado a esta conclusión, algo prematura aún, en base a dos argumentos: el económico y el puramente deportivo.

En este sentido, por un lado, cabe recordar que la plantilla bética ha arrancado el campeonato al límite de su tope salarial, pero con el visto bueno de LaLiga. El ente liguero que preside Javier Tebas sabe que el Betis es un club cumplidor en ese sentido, de ahí que le haya permitido pequeñas licencias para poder bordear los límites salariales (el club asume altísimas fichas) teniendo en cuenta que deberán aplicarseles en ese sentido ajustes que tengan en cuenta el flamante Gol Sur del estadio y el llamado 'market-pool'.

Lo económico es básico para no salirse de una línea de crecimiento sostenido que se marcan en la directiva, donde si bien es cierto que si hay consenso en que a priori no hará falta fichar en enero es también por el actual clima de bonanza deportiva.

Por todo ello, y al margen de lo que suceda al final con Rubén Castro, ésta será la hoja de ruta para la próxima ventana de transferencias. A partir de enero, el club trabajará ya en la próxima temporada. Así, va a revisar contratos y tratará de ganarle terreno a la competencia para apalabrar fichajes a coste cero o con inversión mínima -lo que también permitiría asumir fichas más atractivas-, para reforzar puestos en los que se auguren carencias para la 18/19. Hay jugadores que gustan y con los que incluso ha habido ya contactos previos.



Pau López, Macedo, Beñat...

Uno de los ejemplos es Pau López, meta del Espanyol cuyo nombre adelantó ESTADIO hace unos meses. Ayer, Radio Sevilla aportaba también el nombre de Dani García (Eibar); pero la lista es amplia: Beñat (sin minutos en el Athletic); Míchel Macedo (Las Palmas); Canales (Real) o Szymanowski (Leganés), que ya sonaron este verano, también quedan libres.