Sergio León a Joaquín: "Déjate de cachondeo, la carta la has hecho tú"

Sergio León se ha quedado a las puertas de ir con la selección. El jugador estaba preseleccionado y hoy ha contado en una entrevista en Onda Cero cómo fue el momento en el que le dieron la carta de la Federación. "Me llegó la carta de que estaba en la preselección. Sabía que era difícil, porque hay muchos futbolistas buenos en buena forma, pero podía sonar la flauta. La carta la abrió Joaquín. Llegó al club. El delegado la puso la en la mesa. Llegó Joaquín y me dijo: "Enhorabuena. Bueno del todo no, porque es la preselección". No me lo creía, pero la verdad es que el corazón se me salía del pecho. Le dije: "Dejaos de cachondeo, que esto lo habéis hecho ustedes". Estuve una semana sin dormir mucho por la posible llamada", ha narrado el delantero cordobés. "Me quedé con las ganas. Pero eso me hace saber que estoy ahí. Estaba preseleccionado y ahora a seguir trabajando y creciendo para estar preparado", ha añadido.

León espera seguir marcando para convencer a Lopetegui: "Voy a seguir igual. Si no marco, trabajo. Lo importante es el equipo. Si seguimos con este trabajo y marcando llegará la recompensa de ir con la selección, que es lo más grande".

El delantero vive con intensidad su buen momento de forma: "Esto es un sueño hecho realidad, pero quiero seguir soñando y que esto no pare".

En cuanto al momento que atraviesa el Betis, para el de Puente Genil sólo hay una receta: "Todo es a base de trabajo. Sabemos a lo que vamos. Vamos todos a una y eso al final es la base del éxito. La filosofía del entrenador la tenemos en la cabeza. Hay que seguir con los pies en el suelo. Tenemos que estar preparados para todo", ha comentado.

Sergio León no tiene dudas de que la propuesta de Setién hace que se diviertan tanto los aficionados como el propio futbolista. "Se disfruta muchísimo más del fútbol", ha comentado. "Desde pretemporada trabajamos salir desde atrás con el balón jugado. Al principio nos costó en pretemporada. El 90 por ciento de los que estamos aquí no hemos jugado así. Una vez que te adaptas todo es más fácil", ha apostillado.

En cuanto al objetivo, ha seguido el guion marcado por todos en el Betis y no se ha mojado: "El tiempo dirá hasta dónde llegamos. Hay que ir paso a paso. El Betis siempre ha sido un grande de España. Lleva muchos años sufriendo y esperamos este año sufrir menos. Intentaremos ganar todos los partidos posibles. A día de hoy el 80 por ciento son nuevos y no te puedes poner un objetivo. Eso es meterte una presión en la cabeza o ilusionarte y que después llegue una decepción".

Sí ha entrado al trapo cuando le han preguntado por una cifra de goles con la que estaría contento: "Me puse como objetivo 15, luego superar los diez de la temporada pasada. Me gustan los retos y me gusta superarme. A Serra le dije 20. Al final son todo habladurías y bueno, cuantos más goles meta mejor para el equipo. Da igual si marco yo, Tonny, Joaquín o Adán", ha subrayado.