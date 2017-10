Tello: "Me falta el gol"

Cristian Tello es una de las grandes apuestas del Betis para el presente curso y el beticismo espera ver pronto la mejor versión del extremo, lastrado por una lesión que le dejó sin pretemporada. "Perderte la pretemporada, cuando todo el mundo se está preparando para llegar lo mejor posible al inicio, no es del agrado de nadie. Pero también me he preparado muy bien entrenando yo solo, los recuperadores han hecho un gran trabajo y yo he estado trabajando muy fuerte. Me falta el gol, sí, pero cada día me voy sintiendo mejor sobre el campo y con los compañeros. Siempre los goles son importantes, pero estoy supercontento por la confianza que me está dando el entrenador. Está gestionando muy bien a los que jugamos arriba, dando oportunidades para que todos estemos superenchufados. En lo personal, ojalá llegue el gol, que siempre es una alegría", ha dicho en una entrevista en El Pelotazo, de Canal Sur, donde

Tello ha reconocido que el inicio del Betis puede haber sorprendido a mucha gente, pero no a unos futbolistas que creen ciegamente en lo que les propone el entrenador. "Después de la pretemporada nadie se lo esperaba. Pero el equipo ha entendido perfectamente lo que quiere el míster y por suerte está saliendo en el campo. Estamos muy unidos, somos una piña, y eso se nota en el campo. Además, la sensación que tenemos es de que todavía podemos ir a más. Somos conscientes de que hemos empezado muy bien, que nos queda muchísimo por mejorar y lo que sí es verdad es que todos los equipos son complicados y para estar ahí arriba tenemos que seguir en este nivel para no caernos", ha comentado el de Sabadell, que apuesta por un Betis que esté arriba en la tabla, aunque sin mencionar Europa: "Aspiramos es a estar lo más alto posible. Todo el mundo piensa que tenemos equipo para ello, para estar luchando lo más alto posible. Pero LaLiga es muy complicada, hay equipos que se han preparado muy bien y para estar ahí arriba hay que hacer las cosas muy bien y mejorar mucho. Habrá momentos malos también. Esperemos que sean los menos posibles y estar bien centrados para seguir ahí arriba".

Tello, como todos sus compañeros, tiene una opinión inmejorable de Quique Setién: "La forma de jugar que tiene agrada a todo el mundo. Es un entrenador supercercano, que siempre va de cara y te explica todo lo que tienes que hacer y lo que piensa en cada momento. Creemos en él y estamos muy unidos, creemos en su trabajo y eso se transmite al campo".

Al extremo también le preguntaron por el papel de la afición y la respuesta que está dando. "La afición está respondiendo de una manera espectacular. No esperábamos tanto interés en el equipo. En los dos últimos partidos en casa cómo estaba el estadio de lleno, en el último partido un lunes 48.000 personas en el campo. Eso te dice mucho de la ilusión que tienen puesta en el equipo", subrayaba.

El Betis es el equipo de moda y partidos como el de Anoeta han puesto a los verdiblancos en boca de todos. Sin embargo, el 4-4 final dejó un gusto agridulce al plantel. "Meter cuatro goles fuera de casa y no irte con los tres puntos te hace irte con la sensación extraña. Podía haber ganado cualquiera de los dos, aunque nosotros tuvimos la última más cerca del final bastante clara y nos fuimos con la sensación de que el partido lo pudimos ganar nosotros".