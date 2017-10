Fabián: "Gracias a mi madre estoy donde estoy"

Fabián se ha sincerado en una entrevista concedida a El Larguero en la que ha hablado su origen humilde y del papel que su madre ha tenido en sus éxitos. "En mi caso hemos pasado por situaciones muy difíciles: mi madre ha tenido que sacar adelante a tres hermanos sola. Se ha sacrificado mucho para darme a mí lo que más me gustaba: el fútbol. Ahora no tengo más remedio que darle las gracias, gracias a ella estoy donde estoy", ha señalado el centrocampista verdiblanco, quien precisamente celebró con su madre su éxito nada más enterarse. "Yo tengo la suerte de que mi madre trabaja en el club, nada más me lo dicen salgo a buscarle y le doy un beso y un abrazo. Ella también se enteró entonces, estaba casi llorando", contó el de Los Palacios.

Fue Barragán el que le dio la noticia: "Estamos en el vestuario, terminando de entrenar. Viene Barragán y me da la enhorabuena. Yo no sabía por qué y me dijo que me habían convocado con la sub 21. Todo el mundo estaba felicitándome. No me lo creía, no esperaba que me llamaran".

Fabián coincide con la Rojita en una de las mejores generaciones de jóvenes españoles: "Tenemos muy buenos jugadores, cada uno lo demuestra en su club. Ceballos, Mayoral, Oyarzabal... juntos somos más fuertes y esta generación va a dar de qué hablar".