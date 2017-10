Sus referentes, el libro que le ha regalado Haro, el nombre de su perro...

En tono ya más desenfadado, desde ESTADIO hemos querido conocer detalles sobre el lado más personal de Quique Setién, a quien hemos sometido a un pequeño test:

1. Estado Civil: Casado.

2. Familia: Dos hijos y un perro que se llama Juanete.

3. El último libro que ha leído: No me lo he terminado. Me lo regaló el presidente. 'Juegos y problemas de ajedrez para Sherlock Holmes'.

4. Series, películas... Algunas serie, pero la única que he visto completa es 'Juego de Tronos'. Y películas, todas las de acción trepidante.

5. La persona que más le ha marcado a nivel personal y profesional: A nivel personal me costaría responderte. A nivel profesional, hay algunos compañeros que me marcaron, y dos entrenadores. Uno, porque me inyectó la sangre que me faltaba para competir y ser mejor futbolista: Luis Aragonés. Y otro que me encantó por los conocimientos, que era un apasionado, tan apasionado como yo, que era Paquito, que lo tuve en el Racing cuando tenía 32 años.

6. Cómo definiría Sevilla: Sevilla es sofocante. Madre mía. Puff. Un calor que me muero. Las Palmas no tiene nada que ver. Para un tipo del norte como yo, que se tiene que poner aquí a entrenar con 38 grados... Llevo tres meses que no he visto una nube... es sofocante... La semana pasada estuve en Santander, con el chirimiri ese, y estuve disfrutando...