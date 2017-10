Setién, sobre el derbi, Fabián, Boudebouz o fichar en enero

Si hay algo que ha demostrado Quique Setién, además de que es un hombre férreo en sus convicciones, es que no tiene problemas en hablar de nombres propios. Por eso le proponemos, en esta segunda parte de la charla que ha mantenido con ESTADIO, que nos valore la situación de jugadores como Fabián, Boudebouz, Campbell y lo cierto es que sus respuestas van a sorprender, como también su particular visión sobre el derbi y la relación con el Sevilla.

- Hablemos del buen momento de Fabián. ¿Cree que el club debería hacer un esfuerzo para evitar otro 'Caso Ceballos'?

- No soy partidario, para lo bueno y para lo malo, -no hablo de Fabián, hablo de cualquier futbolista-, de que porque hagas tres partidos buenos o tres partidos malos haya que renovar o haya que echar a nadie del club. Creo que las cosas hay que verlas con perspectivas. No puedes tomar decisiones en caliente en ningún sentido. Y en esto la gente se deja llevar por el entusiasmo, por un gol, por una jugada. A todo el mundo hay que darle tiempo para ver, de verdad, con la perspectiva, qué respuesta puede dar. Fabián es un chaval que tiene unas condiciones muy buenas. Ahora, cuando se le ha dado la oportunidad a este nivel, ha demostrado que puede ser un buen futbolista. Pero, hay que esperar para ver si es capaz de mantener eso en el tiempo. Es que no es nada. Lo que ha hecho Fabián está muy bien, es extraordinario, porque le va a motivar, le va a reforzar y al club le ha dado cosas, pero ahora, escúchame, ¿cuántos futbolistas se han quedado por el camino que parecía que iban a ser qué sé yo...? Y luego te los has comido porque no han progresado lo que tenían que progresar. Estoy hablando en general. No quiero que nadie entienda que estoy hablando de Fabián. Entonces, esto pasa mucho con los chavales jóvenes. A mis futbolistas les digo que no me vale con dos jugaditas, poner a la gente de pie y que mañana te puntúen bien en el periódico. A mí eso no me vale. En el partido me tienes que hacer esto, esto, esto, esto y esto. Y lo que has hecho, está muy bien, pero también tienes que hacer esto, esto y esto. Y no hoy, lo tienes que hacer hoy, el domingo que viene, el siguiente y el siguiente. Los 38 partidos. Yo suelo desconfiar de muchas cosas al principio. Así que hay que esperar para ver las cosas con tiempo.

- De quien no vamos a descubrir lo que puede dar es Joaquín.

- Bueno? Joaquín es el mismo caso.

- Entonces, ¿es partidario de no tratar renovaciones hasta final de temporada?

- Igual hasta final de temporada no, pero yo esperaría. Tranquilidad. No pasa nada. A la gente hay que motivarla, hay que tenerla con las orejas para arriba. Uno cuando ha jugado 500 partidos y tiene hambre y viene aquí y se entrena y demuestra ganas... Pero, tiene que demostrar que quiere seguir a este nivel. Y, después, cuando esté terminando esto, se valora. Pero también está el club, que hay otros componentes en los que yo ni entro ni salgo.

- Otro nombre propio es Zou Feddal. Él reconoció que venía de otro fútbol totalmente diferente, pero parece que se ha adaptado.

- No nos ha costado explicárselo, pero sí que le está costando llevarlo a la práctica. Una cosa es que tú sepas las cosas y otras las reacciones que tengas ante situaciones concretas. Él sigue moviéndose por los registros que tenía anteriormente, pero afortunadamente va mejorando. Y lo importante en todo esto es la voluntad que tiene el chaval de querer cambiar y hacer lo que yo le pido.

- Lo de marcar goles está bien, ¿no?, pero usted ve mucho más allá de eso, imagino.

- Yo lo analizo de otra manera. No digo que Feddal no esté haciendo un gran campeonato, que sí que lo está haciendo, pero la gente lo que ve es que ha metido dos goles. Yo lo que veo es que todavía, de todas las acciones defensivas del equipo, en un porcentaje acierta y otro se equivoca, y eso la gente no lo ve. Y yo en el campo quizás tampoco, pero me detengo a analizar las imágenes y valoro más allá. Este tipo de cosas, no sólo con Feddal, con todo el equipo, hay que mirar con perspectiva. Si te quedas en el resultado, no vas más allá. El otro día, por ejemplo, la Real nos metió cuatro, pero nos pudo haber metido 12 por malas decisiones que tomamos, y esto es lo que hay que corregir. En el campo las cosas pasan tan rápido que tienes que tomar decisiones en una décima de segundo y a veces no decides bien. La intuición es la que te hace decidir. Los buenos deciden lo correcto. Los menos buenos deciden mal.

- ¿Está rezando para que Javi García no se resfríe más?

- No cabe duda de que es un futbolista que es importante. Es verdad que nosotros tenemos una plantilla corta, que es lo que queríamos. Que hay jugadores que pueden jugar en esa posición, pero que están siempre en el campo, que no hay ninguno fuera, que si se te lesiona uno un día vas a tener un problema, pero esto ya lo tenemos previsto e iremos tratando de buscar alternativas que ya las tengo yo en la cabeza.

- En cualquier caso, le ha dicho a Serra que apunte algún recambio para enero.

- Prefiero tener un problema si se me lesionan estos dos jugadores (Guardado o Javi Garcí) y poner a uno del filial, que tener a un jugador sin jugar toda la segunda vuelta. Porque si no se me lesionan, ese sí que es un gran problema para mí, porque no voy a poder convencer a ese jugador que venga de que esté bien pero sin jugar.

- Sigue sin tener prisa por recuperar a Boudebouz y Campbell, imagino.

- Son dos grandes jugadores, pero después de ver el partido de la Real, el del Madrid o el del Levante nadie se acuerda de ellos. Los que están jugando lo están haciendo francamente bien y si estos dos jugadores estuvieran bien, pues seguramente tendrían que esperar porque los nombres no me dicen nada. Yo me guío por lo que veo en el campo.

- Y no tiene la sensación de estar siendo un poco injusto con Sergio León, por ejemplo, por no estar dándole los minutos que quizás por el rendimiento que está ofreciendo se merece.

- Claro. Lo que no puedo hacer es meter a doce. Me gustaría meter a los dos.

- ¿Y cómo gestiona eso?

- Pues, el otro día analizo el partido, decido y creo que para ese encuentro es mejor Sanabria.

- ¿Los veremos jugando juntos arriba?

- Ya han jugado juntos.

- Pero uno de ellos por fuera. Me refiero a los dos en punta.

- Es posible que en algún momento. Yo no soy tan hermético. Yo creo en un dibujo, pero el dibujo se modifica permanentemente en el campo. El otro día nos estaban haciendo daño y pusimos a dos jugadores por detrás, a Javi y a Fabián, y a Guardado por delante. Y ahí hubieran tenido cabida los dos. El problema que se suscita en esa posición lo tengo en el resto del equipo. Exactamente igual. Me preguntáis por esto, pero nadie me pregunta por Rafa Navarro. No puedo desentenderme de ningún jugador porque a ese jugador lo voy a perder. Va a perder la motivación, la calidad de los entrenamientos... Si tengo cuatro jugadores que no juegan de forma permanente, pierdo la calidad de los entrenamientos, porque a esos jugadores les va a costar mentalmente mantener la intensidad.

-¿Para eso es bueno que empiece ya la Copa del Rey?

- No. Aquí la cuestión es que cuando las cosas van bien, el futbolista que no juega acepta de mucho mejor grado no jugar, porque ve a sus compañeros que lo están haciendo bien. El problema es cuando, no en la Copa o en la Liga, tú mantienes a un jugador que no lo está haciendo bien. Si en ese momento tú no lo sacas, al jugador que está esperando lo vas a perder también. Entonces, no depende de la Copa que jueguen más o menos, porque habrá partidos de Copa en los que jugarán los que están mejor, porque yo quiero llegar lo más lejos posible y pondré a los que mejor estén.

- Entonces, ¿peleará por la Copa con todo lo que tiene?

- A mí me encantaría ganar la Copa. Quiero ganar la Copa y llegar lo más lejos posible, y hacerlo jugando bien. Yo estoy encantado con la Copa, porque te permite jugar más partidos. Y a mí lo que me gusta son los partidos, no entrenar. Entrenar me gusta menos.

- ¿Le gustan también los derbis?

- Yo he jugado algunos derbis. Todo el mundo me dice que éste es especial. Llevo tres meses aquí y lo ves, ves lo que significa un equipo, que tiene una pasión, que quiere ganar al vecino. Y en cada casa hay un bético y un sevillista. Realmente, a mí no me va a condicionar esa pasión que rodea al partido. Afrontaremos el derbi, en el que espero que mis futbolistas no les pueda esa pasión. Es difícil, porque hay un componente importante. Cuando tu vecino, tu prima y el portero te dice que hay que ganar y están todo el día con que hay que ganar, hay que ganar. Yo también quiero ganar...

- El problema es que las diferencias con el Sevilla se han acentuado en los últimos años.

- Escúchame, háblame del Betis, no me hables del Sevilla. Yo quiero ganar todos los partidos y los voy a afrontar de la misma manera. Aquí todo el mundo tiene que ser consciente de lo que nosotros somos capaces de hacer. Tenemos 19 rivales a los que tenemos que ganar y tenemos que ir creciendo por lo que hacemos nosotros. Tenemos que centrarnos en hacer las cosas bien, como las estamos haciendo. Que el club tenga los cimientos de verdad sólidos, como se están creando, y lo demás llegará como consecuencia de hacer bien las cosas, no porque por obligación tengas que ganar. Hay un camino, hay que crear las cosas, sentar las bases, para que todo funcione, eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que queremos.