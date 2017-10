Modric le dijo a Setién el año pasado: "¡Qué bien juega tu equipo!"

Durante la charla con Canal Sur Radio, Quique Setién ha tenido tiempo de analizar su idea de juego, a la que seguirá siendo fiel, gane o pierda el equipo.

"Sé que al 95 por ciento lo que le gusta de verdad es el balón. Todos se hicieron futbolistas por eso... Nadie, para correr detrás de un balón. Todos disfrutan con el balón en el pie. Convencer a los futbolistas de este sistema es muy sencillo. Les pides voluntad, la paciencia y la seguridad de que van a controlar lo que les pides, que no es nada complicado. Y tú ves las caras de los futbolistas, contentos en el entrenamiento, porque hay una repercusión inmediata de lo que haces en el campo. Estoy tan convencido de esto que me resulta fácil convencer a los jugadores", comentó al respecto.

Las Palmas llegó a tocar la pelota tan bien con Setién en el banquillo, que llegó a llamar la atención de todo un jugón: "El año pasado me vino Modric y me dijo '¡qué bien juega tu equipo!'. Ésa es mi mayor satisfacción, no ganar o no ganar. Este año también me lo han dicho jugadores y entrenadores de otros equipos. Yo he salido al campo amargado porque sabía que no iba a tocar el balón en todo el partido y sólo iba a correr detrás de él...".

Por último, recordó el momento en el que se decidió a fichar por el Betis. "El Betis reúne todas las condiciones que uno puede desear para ir a un equipo de Primera. Siendo como soy, a veces los clubes asustan un poco. A mi mujer le dije cuando vine a jugar con el Lugo, que acabamos perdiendo a penaltis, que no sé si había 20 o 30.000 personas y estaban increpando a Julio Velázquez, porque el Lugo estaba jugando muy bien y nos merecimos pasar. Te pones a ver esto y piensas... ´Si algún día tenemos que venir aquí, madre mía´. Al final estas situaciones las vives, a veces no directamente porque he tenido suerte como entrenador, pero ves a otros colegas y no es fácil de llevar", profundizó.