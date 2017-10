La nota de Serra al centro del campo del Betis

Tras derribar el centro del campo que conformó Miguel Torrecilla, Serra Ferrer se muestra muy satisfecho con el que ha confeccionado en un solo verano. Por ello, le da una nota alta. "Hemos confeccionado un centro del campo físico, técnico, táctico y equilibrado con diestros y zurdos. Tenemos una variedad bastante buena. Le pondría un notable alto a este centro del campo, por la variedad. Tenemos un gran deseo que Boudebouz se recupere y compita. Con jugadores como Guardado o Javi García, a veces el mercado te da oportunidades que tienes que aprovechar. Eso lo hicimos con Javi. Lo vimos implicado por participar en un fútbol competitivo. Andrés no sólo puede jugar de '6', sino que puede jugar en la banda izquierda, de '10' o de '8'. A veces Quique lo ha puesto con pierna cambiada. Esto ayuda mucho a que el entrenador tenga soluciones", ha explicado Serra en Radio Sevilla.

Después, ha especificado que no se trata únicamente de contratar futbolistas de nivel, sino también de implicarles en la causa: "El jugador tiene que conocer el club, la liga y así acortar el plazo de adaptación que todo futbolista tiene que pagar. Además, encontramos un cuerpo técnico que sabe lo que quiere; tenemos mucho ganado. Las dudas generan más dudas y nunca ves con claridad el futuro. No te das una idea de lo que puede dar este equipo y este jugador. Hay que saber lo que sufre la afición, que sea atrevido en el juego que propone el míster. Teníamos que buscar ese perfil de futbolista que encajara en la idea. Propusimos estos nombres, los consejeros lo apoyaron y económicamente se hizo posible. A partir de aquí, hay que seguir apoyando. No ha sido difícil convencer ni tampoco las salidas. No he podido hacer que Dani -Ceballos- se quedara. Todo lo demás ha sido sopesado y hablado. Estamos todos satisfechos y contentos", finalizó.