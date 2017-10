Serra: "Este año va a haber derbi"

Serra Ferrer es el hombre, que de nuevo, ha cambiado por completo el rumbo del Betis. Ahora, desde los despachos. Trajo una nueva idea, convenció a los dirigentes y, después, a Quique Setién y a los jugadores. El aire que se respira por Heliópolis empieza a ser limpio y eso se nota en el ánimo y las perspectivas. También, respecto al eterno rival, un Sevilla al que en estos momentos no se ve tan lejos. Al menos, eso marca la clasificación. Sobre este asunto se ha referido el de Sa Pobla en Radio Sevilla.

"Va a haber derbi... Así lo dice el calendario. Antes sí se competía, pero a veces uno tenía más suerte que otro. Es verdad que el Betis fue inferior en algún derbi, pero en otros creo que no. Es una frase dicha para animar la tertulia. Bueno, venga... ¿Acercarnos al Sevilla? Es difícil, porque esto no tiene una respuesta clara. Pero estoy convencido de que el Betis se va a aproximar al Sevilla. Viendo cómo se gestiona y la ilusión que hay en el consejo de administración, aparte del paso adelante en la infraestructura deportiva, creo que se le va a acercar. El objetivo no es éste, pero no podemos extraernos de la rivalidad que hay con el Sevilla. El jugador también debe saberlo y asimilarlo. Claro que el dinero influye, pero también es verdad que en mi primera etapa yo conocí a un Sevilla que estaba muy arriba y un Betis que estaba muy abajo, pero no hubo que esperar mucho tiempo para darle la vuelta a la tortilla. Yo creo que este ciclo ya está a punto de empezar", reflexionó.

Serra piensa que la parroquia verdiblanca ha sufrido demasiado y que era hora de comenzar a darle algunas alegrías: "Sobre todo, es el sufrimiento de la afición, porque se ve que se superan récords de asistencias, de abonados... y no se corresponde con lo deportivo. Algunos resultados no han sido ni dignos para la afición, pero también lo han sufrido los profesionales. Ellos supongo que también lo pasarían mal. Nunca esperas el descenso de categoría, que el Betis se mueva por objetivos menores, pero la realidad era ésta. Estoy convencido de que, igual que pienso yo, piensa muchísima gente. Pero para ello tenemos que hacer las cosas con mucha prudencia y humildad. La mentalidad es lo primero que tiene que tener uno. Yo lo voy a transmitir".