¿Volverá Rubén al Betis? Así lo ve Serra

"Si Rubén Castro da por terminada su experiencia en el fútbol chino, será bien recibido. Faltaría más. Está identificado con todo lo que es el Betis y el beticismo le quiere mucho. Si a Rubén Castro le hace ilusión hacer goles a favor del Betis, a mí me ilusiona más", ha comentado Serra Ferrer en Radio Sevilla sobre el posible regreso del canario.

Aun sin él, no obstante, el vicepresidente deportivo y miembro de la comisión técnica piensa que la plantilla aún puede dar mucho más, sobre todo porque hay algunos fichajes que, por problemas físicos, no han podido mostrarse sobre el césped. "Es posible construir para el futuro. Aún no hemos visto todo el potencial de la plantilla. No hemos visto a Boudebouz, ni tampoco a Campbell. Aún hay unas posibilidades de crecer. Si las cosas van como hasta ahora y se consolida el estilo del míster, a sabiendas que tenemos riesgos, seguro que el espectador se siente a gusto. Si somos fuertes en casa, uno puede pensar en que vamos a poder tener un rendimiento igual o mejor".