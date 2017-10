Campbell: "Nuestra casa se respeta"

Joel Campbell ha comparecido hoy en sala de prensa, donde ha señalado que ya está para jugar. "Estoy bien, con el alta médica. Contento por ayudar al equipo. Es decisión del entrenador. Espero aportar para el equipo. Tenía pensado estar recuperado ahora. Hemos hecho un gran trabajo, con el cuerpo médico, con la gente del Arsenal. Me perdí la pretemporada, que es muy importante, pero ahora estamos donde estamos, contento, ilusionado y con ganas de jugar. He intentado ponerme lo mejor físicamente. No fui a la selección para estar bien lo antes posible. Estoy dando el cien por cien en los entrenamientos", ha señalado el tico, que tiene la ilusión de jugar el Mundial para el que se ha clasificado su selección.

El costarricense quiere jugar. Le da igual dónde: "El entrenador sabe donde puedo jugar y donde me toque pienso darlo todo. Lo importante es aportar".

Campbell también se ha referido al próximo partido contra el Valencia y a la importancia del Villamarín. "El Valencia es el Valencia. Va a ser un gran equipo. Va a ser difícil para nosotros. Tenemos que aprovechar que estamos en casa y en casa se respeta y hacemos valer cómo estamos".

El atacante frenó la euforia que vive estos días el beticismo: "Vamos paso a paso. LaLiga acaba de comenzar. Hay que tener los pies en el suelo y seguir trabajando como lo venimos haciendo. Siendo humildes".

No se ha mojado mucho Campbell cuando le han preguntado por la rivalidad con el Sevilla: "El Betis es un equipo grande. Si hacemos las cosas bien nosotros lo que haga el rival no nos interesa. Intentaremos hacer una buena campaña. Lo fácil es llegar, lo díficil es mantenerse. Tenemos una gran plantilla y un gran técnico".

A Campbell le han preguntado si ve a Setién como el Wenger, su entrenador en el Arsenal, del Betis. "El entrenador quiere ser Setién, no otro entrenador. Tiene todo para hacerse un nombre en el fútbol mundial. Tenemos que respaldar su idea como entrenador y darlo todo en el campo", ha indicado.