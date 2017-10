El día que Marcelino pudo fichar por el Betis

Es curioso, porque Quique Setién podría estar este domingo sentado en el banquillo visitante del Benito Villamarín, puesto que el Valencia, antes de comprometerse con Marcelino García Toral, estuvo interesado en sus servicios. Pero es que el técnico asturiano también pudo entrenar al Betis, y no este verano, cuando su entorno negó a ED que hubiese recibido una llamada desde Heliópolis pese a que se había publicado en algunos medios. Fue en el verano de 2007, momento en el que el club que dirigía Manuel Ruiz de Lopera se había salvado de descender sobre la bocina. Irureta, Luis Fernández y Chaparro, el salvador, tuvieron una plantilla que contaba con jugadores tan dispares como Juanito, Capi, Edu, Sobis, Odonkor, Wagner, Robert o Pancrate.

Lopera no tenía pensado premiar a Chaparro con la continuidad y comenzó a estudiar el mercado de entrenadores, donde sobresalía, en un Recreativo de Huelva que había ganado 0-3 en el Bernabéu, el propio Marcelino. Mandatario y entrenador hablaron mucho y hasta alcanzaron un acuerdo económico. Se aseguraba que el asturiano había recomendado el fichaje de un tal Santi Cazorla, a quien hizo explotar en Huelva, y exigido que el Betis se desprendiese de unos 15 jugadores. Don Manuel le dijo que sí y, más tarde, que no. Un clásico. Marcelino no se la quiso jugar en un club que consideraba muy inestable y en el iba a tener muy poco poder de decesión. Estaba claro quién hacía y deshacía.

El Betis contrató a Cúper, a quien destituyó tras 14 jornadas, y acabó siendo salvado de nuevo por Chaparro. Marcelino, mientras, metía al Racing en Europa.

El asturiano se mostró igualmente reticente este verano a fichar por el Valencia, hasta que desde el club che, desesperados por no dar con la tecla, aceptaron darle carta blanca. Y los resultados, aquellos que pudo obtener Lopera de haber accedido a sus deseos, están aflorando por la capital del Turia. También, los de Setién en Heliópolis. Este domingo se verán ambos las caras en el Villamarín, donde pudo haber trabajado el asturiano y donde el cántabro podría haber llegado este domingo como rival. Las cosas del fútbol.