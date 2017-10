El plan de Marcelino para ganar la partida a Setién

El Betis es un equipo reconocible. Con estilo propio. Que siempre juega igual y en el que el trato a la pelota es fundamental. Aunque Quique Setién lleve apenas unos meses en el equipo, todo el beticismo sabe qué se va a encontrar cuando el domingo acuda al Benito Villamarín. Pero ese estilo también va siendo conocido por los rivales, que preparan el antídoto para el juego verdiblanco.

Es el caso del Valencia. Marcelino tiene un plan y no es otro que ahogar la salida del balón del Betis. Tal y como cuentan los compañeros de Superdeporte, el técnico está haciendo hincapié estos días en la presión adelantada. El papel de los delanteros será fundamental y sobre ellos está incidiendo con mayor ahínco. Quiere provocar el fallo atrás de los zagueros verdiblancos y sacar partido de ello.

Desde la banda de Paterna, el preparador asturiano indicaba a sus futbolistas cuando había que saltar a la presión para provocar el error y generar ocasiones al contragolpe.

A lo largo de la carrera de Marcelino, el técnico ha dejado claro que su juego se construye desde la eficacia defensiva. "Para mí jugar bien es que el rival no te haga ocasiones. Recuperar el balo?n donde eres eficaz en virtud de los futbolistas que tienes y luego hacer ataques con generacio?n de espacios para aprovecharlos y contraataques cuando sea posible. Pero a mi? me gusta atacar, circular el balo?n por atra?s, que esa circulacio?n sea correcta y, cuando lleguemos al u?ltimo tercio, ahi? si?, aceleremos. Si hay que dar diez pases, o doce o quince, se hace. Y a mi? me gusta. Pero si en esa secuencia, en el ocho, en el nueve, surge el espacio para progresar, hay que hacerlo y no repetir un pase", explicó en una ocasión.

La evolución del Betis

Pero Setién también es consciente de que los equipos le van a buscar arriba y trabaja en una evolución constante para encontrar caminos con los que burlar esa presión y crear peligro en el arco contrario. Así han llegado varios de los goles más bonitos de esta Liga construidos por el Betis desde atrás con muchos pases y participación de casi todos los jugadores. Eso sí, frente al Valencia no podrá contar con un jugador muy importante en la salida de la pelota como Javi García, aunque en su entrevista con ESTADIO dejó claro que hay plan B y C.