Setién: "Seguro que el Betis volverá a jugar en Europa"

El entrenador del Betis, Quique Setién, avisa de que su equipo no ha tocado techo ni mucho menos, así que la complacencia es un arma de doble filo. "No todo funciona bien en el tema deportivo. Hay cosas que mejorar, aunque en otros aspectos sí estoy plenamente satisfecho, porque los resultados nos fortalecen. Todos estamos ilusionados, pero no soy conformista", indicó en una entrevista para la casa de apuestas Sportium.

El cántabro cree que el estilo ha calado porque su escuadra "divierte" cuando juega. "Tengo unas convicciones profundas en lo que hago. El trato que tengo con los futbolistas es muy natura, porque todavía me siento casi como su compañero. ¿Hasta dónde podemos llegar? No soy adivino. Lo importante es mantener una línea de regularidad, un equilibrio, y ser cauto. Yo no sueño más que con ganar el próximo partido. Sé cómo funciona el fútbol. Si pierdes tres partidos seguidos, seguro que hablaríamos de otra cosa. Llevamos pocas jornadas y es pronto para sacar conclusiones. No me dejo llevar por la pasión ni el entusiasmo", destacó el míster.

Además, el ex de Las Palmas considera a Joaquín "un auténtico referente; se nota su jerarquía dentro del vestuario, lo mucho que transmite", al tiempo que admite que "ganar en el Bernabéu fue una gesta. Un impulso enorme para el club, para consolidar una idea, para tener más confianza, para el futuro. La línea es muy buena, pero hay que mantenerla. Cuando juegas bien todo el mundo se siente orgulloso del equipo".

No obstante, considera "absurdo" compararse con el Sevilla. "El Betis tiene una historia impresionante, con sus buenos y malos momentos, y seguro que volverá a jugar en Europa. Hay una masa social estupenda para que nuestro camino siga siendo así".

Por último, Setién recalcó que "Messi es el mejor futbolista" que ha visto en su vida: "Es imparable. Está por encima de cualquier sistema táctico. Domina más facetas del juego, aunque Cristiano es uno de los mejores rematadores de la historia", añadiendo que no ambiciona dirigir a un grande: "Yo era muy feliz entrenando al Lugo. Haría lo mismo en el Real Madrid o el Barcelona. No conozco otra forma de trabajar. Ahora, estoy encantado en el Betis. Cuando llego a un sitio, quiero quedarme para siempre, aunque sé que no es posible. El fútbol tiene sus ciclos. Lo importante es crear algo bonito pensando que va a durar mucho tiempo". Se considera "un hombre impulsivo" al que no le gusta "echar broncas", valorando "la predisposición de los jugadores".