Durmisi y la presión del joven futbolista

El papel de los padres en los partidos de fútbol de sus hijos pequeños no sólo está de actualidad en España, tras desagradables episodios violentos, también en países como Dinamarca. Allí, el medio DR1 elabora un reportaje titulado ´El equipo nacional, de muchachos a hombres´, para el que ha contado con el testimonio de jugadores importantes locales como Erikssen y el bético Riza Durmisi.

"Yo no quería jugar", admitió el lateral izquierdo, quien relató que su padre fue quien le convenció para ser futbolista y que sintió "mucha presión" cuando jugaba en la cantera del Brondby, ya que no quería decepcionarle.

"Ha sido difícil. Pero lo he usado positivamente y como una motivación para dar ese plus y no defraudar a mis padres, especialmente a mi padre, que no me da tanto elogio. Ha sido una lucha constante para obtener su reconocimiento y todavía estoy luchando a día de hoy", relató el danés, quien admitió haber pasado "por momentos de debilidad a pesar de estar siempre bromeando" y que recordó momentos de su infancia en Ishøj Strand, el suburbio de Copenhague en el que se crió, como cuando su padre le llevó a la playa y, una vez allí, le hizo correr los dos kilómetros de distancia hacia su casa.