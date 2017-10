El guiño de Feddal para estar en Rusia 2018

Las circunstancias han hecho que la selección de Marruecos no cuente a día de hoy con uno de los mejores centrales marroquíes del momento, el bético Zou Feddal, y que éste pueda dejar escapar la posibilidad de jugar una cita mundialista.

Las conocidas discrepancias y la mala relación entre el ex de Alavés y Levante y el entrenador de 'Los Leones del Atlas', Hervé Renard, son las causas de una situación en la que las dos partes salen perjudicadas.

En el país norteafricano son muchas las voces que piden una solución, algo a lo que en principio no se opondría el zaguero verdiblanco; a pesar de que fue él mismo quien el pasado mes de agosto anunció su renuncia a jugar con su selección mientras Renard siguiese en el cargo.

"La decisión que tomé hace unas semanas fue apresurada. Estoy abierto a todas las llamadas. Ya he hablado con el entrenador y me he disculpado, mi objetivo es continuar en el equipo tanto tiempo como sea posible", escribió Feddal en Twitter, con un claro tono conciliador.

Marruecos es líder del grupo C en la clasificación africana y se jugará el pase a Rusia 2018 el próximo 11 de noviembre, en un partido importantísimo ante una Costa de Marfil que dependen de sí misma pero necesita ganar. A los marroquíes les basta con el empate para volver a jugar un Mundial 20 años después y Zouhair Feddal no se lo querría perder.