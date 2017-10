El mensaje de Edu, ahora agente de futbolistas, a la afición del Betis

Luis Eduardo Schmidt 'Edu' ha concedido una entrevista al portal Grada 3 que reproducimos a continuación:

- En el 2012 decidió colgar las botas. ¿Qué es lo que más echa de menos de la vida como futbolista?

- Bueno, salí de mi casa con 15 años, así que toda una vida dedicada al fútbol... Echo de menos todo, el saltar en el campo, el día a día de un vestuario... en fin, un poco de todo.

- ¿Cuál es su ocupación actual?, ¿tiene pensado ser entrenador o formar parte de un equipo técnico, en un futuro no muy lejano?

- Ahora mismo sigo vinculado en el mundo del fútbol. Tengo una empresa que representa a algunos futbolistas. Lo de ser entrenador, muchas personas me lo dicen, pero de momento no es lo que pienso hacer.

- Siempre se le ha visto muy vinculado al Betis, incluso después de retirarte. ¿Se ve formando parte de la entidad sevillana algún día?

- Bueno, todos saben del cariño que tengo por el club. Si puedo aportar algo positivo, me daría mucho placer.

- ¿Y su referente? ¿En quién se fijaba en sus primeros pasos como futbolista?

- Me fijaba en Raí, un futbolista que jugaba en el São Paulo, mi equipo de infancia, que en aquel momento logró cosas importantes, incluso un mundial encima del Barcelona.

- ¿Qué destacaría de su última etapa como futbolista en la MLS, concretamente en el Colorado Rapids?

- Es una Liga que está en una creciente importante, hay organización, buenos estadios, quizás falten entrenadores mejores capacitados, desde la cantera incluso para hacer una liga más fuerte, con culturas y métodos diferentes de ver y jugar al fútbol.

- Hablando de tu etapa como jugador, en tres palabras, ¿cómo definiría su estilo de juego?

- Bueno, media punta que jugaba entre líneas, con mucha movilidad, jugando en todas las posiciones del medio hacia arriba, incluso Delantero Centro en ocasiones, creo que tenía los fundamentos bien definidos, incluso el cabeceo que me hizo hacer muchos goles. Pero creo que siempre mejor que los que hayan visto lo defina.

- Está claro que dejó un espectacular rendimiento en el Betis, con 39 goles y 9 asistencias, pero ¿con que gol se quedaría? ¿Y asistencia?

- Todos los momentos son importantes, pero está claro que los goles que más han marcado han sido los del Santander, contra el Mónaco en la previa de Champions y por supuesto los dos goles con el Barcelona en aquella linda remontada. Me gusta mucho una asistencia que hice para Joaquín en el Camp Nou con el exterior de mi pie.

- Dentro del vestuario del Betis, del que formó parte, ¿con que compañero se quedaría? ¿quién marcaba la diferencia?

- Tenía una relación muy buena con todos, pero está claro que con unos te lleva mejor, creo que, en el aquel momento del Betis, con los demás brasileños tenía un 'feeling' muy bueno. Jugadores que conmigo jugaron y marcaron gran diferencia en el Betis, puedo destacar a Assunção, Oliveira y Joaquín. Pero es verdad que en el primer año, principalmente, funcionamos muy bien como equipo.

- En la memoria de todos los béticos sigue grabado el recuerdo de esa Copa del Rey del año 2005, ¿cómo recuerda ese momento?

- Un lindo recuerdo de un año espectacular, el título de Copa después de un tiempo sin que el Club ganara nada y culminando con el 4 puesto, que nos dio la credencial de jugar por primera vez una Champions League en la historia del club, disfrutamos mucho con nuestra afición. Momentos Inolvidables.

- Como bético, ¿qué destacaría del actual y de su nuevo proyecto? Y como curiosidad, ¿qué le pareció la victoria en el Santiago Bernabéu?

- Es muy pronto para hacer una valoración, he estado con el equipo en el verano, he visto una ilusión enorme para hacer las cosas bien, creo que se han hecho buenas incorporaciones, ojalá puedan dar los resultados que se esperan. La victoria en el Bernabéu fue enorme, tremenda... He disfrutado como un bético más del resultado. Ganar a un equipo como el Madrid tiene que servir para dar mucha confianza para seguir fuertes, con convicción de que el trabajo está siendo bien hecho.

- Para finalizar, en este 110 aniversario del Real Betis Balompié, ¿qué mensaje tiene para la afición?

- Es una afición tremenda, que te hace sentir fuerte porque siempre están ahí. Lo único que hay que pedir es que sigan así, que siempre harán la diferencia positivamente, siendo el jugador número 12. Fue muy bonito jugar y disfrutar con ellos.