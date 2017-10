Piccini: "El salto del Betis al Sporting es muy grande"

Cristiano Piccini no ha tenido un comienzo fácil en el Sporting Clube. Recibió muchas críticas, pero es un fijo para su técnico, Jorge Jesús, y en Inglaterra hablan de un interés de Arsenal y West Ham en él. El italiano explicó en los medios del club lisboeta que el "salto del Betis al Sporting fue muy grande".

"Cuando mi agente me dijo que el Sporting y Jorge Jesús estaban interesados en mí, no tuve dudas. Pasar de Betis al Sporting fue un paso adelante en mi carrera. En Sevilla sólo pensábamos en no perder y aquí queremos ganar siempre, incluso en los entrenamientos", señaló, al tiempo que apostó "por ganar la liga", algo que cree que la afición "se merece después de tanto tiempo", y "pasar a la siguiente fase de la Champions". "Somos un grande de Europa", resaltó.