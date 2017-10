Setién: "Ante el Valencia cualquier error lo vamos a pagar caro"

Quique Setién, técnico del Betis, ha comparecido este mediodía en la sala de prensa de la ciudad deportiva para analizar el duelo del próximo domingo ante el Valencia, un rival que ha empezado muy fuerte al igual que los verdiblancos. "Es cierto que ahora las cosas nos van bien, pero Marcelino y yo somos personas muy cautas, aunque siempre es mejor empezar bien, hay muchas cosas que explicar cuando llegas a un equipo, pero nada más, aquí los únicos héroes son los jugadores. Ya fui jugador y disfruté mucho, ahora les toca a otros. El Valencia está en un gran momento, ha hecho un gran fichaje y otros jugadores que no estaban en su mejor momento han resurgido. Están convencidos del trabajo que hacen, lo están haciendo francamente bien, es un equipazo. Nos vamos a enfrentar dos equipos en un buen momento, va a ser disputado y con muchas alternativas, no espero que un equipo sea dominador o gane de manera muy clara, lo veo igualado. Serán los detalles los que decanten el partido", ha comentado el técnico verdiblanco.

En cuanto a los dos últimos internacionales en volver, Setién los ve preparados para el domingo: "Guardado y Sanabria están descolocados por los horarios y los cambios que sufren con estos viajes, pero han trabajado bien, mañana entrenarán y estarán en disposición de poder jugar el domingo".

Guardado, en la posición de Javi García: "He hablado con Andrés, para ver cómo ha llegado, es una opción para jugar en la posición de Javi García, hemos dedicado tiempo a preparar el partido y dejar claras otras cosas que vamos a realizar".

La baja de Javi García: "Con estas circunstancias tienes que contar con ellas durante todo el año. Ahora es Javi García, pero hay que contemplarlo como una circunstancia, no podemos estar pensando en él porque no va a estar, es verdad que está haciendo un campeonato extraordinario pero esto les va a pasar a todos los equipos. Hay que estar preparado para estas cosas y tener confianza en los que van a salir".

También puede jugar ahí Camarasa: "Lo contemplo todo, veo todas las opciones para suplir a Javi. Puede jugar hombre por hombre o que jueguen dos ahí, no vamos a dar pistas al rival, que estamos muy igualados...".

Qué partido espera el domingo: "Estamos tratando de considerar todas las virtudes y defectos que tiene el rival, que maneja muchos registros: defiende bien, sale a la contra, juega en campo rival, son muchos registros los que maneja... Y sus jugadores están a un nivel altísimo de su potencial, todo hay que tenerlo en cuenta. No es un rival que nos permita cualquier sutileza, cualquier error lo vamos a pagar caro. Trataremos de poner nuestras virtudes sobre la mesa y vamos a ver cómo se da".

Si gana, la gente se va a ilusionar mucho: "Son cosas que yo no puedo controlar, me encantaría ganar y que la gente se haga las ilusiones que quiera, porque nosotros vamos a seguir por el mismo camino. Hay que hacer las cosas bien teniendo en cuenta el rival que tendremos enfrente. Trataremos de llevar a cabo lo que hemos planteado y a ver si el nivel de acierto de mis jugadores se plasman en las asistencias y los goles, tener eficacia".

Se puede hablar de Europa: "Todavía quedarían 30 partidos, la de vueltas que puede dar esto... Si quieres jugar a adivinos... La realidad es bien diferente, el trabajo diario es lo que prima. Nada más, cuando ganas el partido tienes dos días para disfrutar si has ganado o para lamerte las heridas si pierdes".

La no clasificación de Sanabria para el Mundial: "Le he dicho que es una pena que Paraguay no se haya clasificado, pero no creo que le haya afectado y si es así, que se le vaya pasando. Ya no tiene vuelta atrás".