Betis y Valencia, dos ´gallitos´ renacidos en busca de cotas mayores

Sevilla/Valencia, 14 oct (EFE).- El Real Betis y el Valencia dirimirán este domingo en el Benito Villamarín (20.45 horas) un duelo de 'gallitos' en esta fase inicial de la temporada que buscan corroborar su buen momento de forma y su cosecha de puntos con un triunfo que los lleve a las alturas de la tabla clasificatoria.

Quique Setién y Marcelino García Toral han logrado, al menos hasta ahora, dar con la tecla para aupar a dos equipos deprimidos y lo han hecho con las mismas y parecidas cartas credenciales que ambos han mostrado en sus trayectorias ya dilatadas en el fútbol, con toque los dos aunque el asturiano con mayor seguridad defensiva.

Los de Quique Setién vienen de una racha positiva inédita en las últimas temporadas, al haber enlazado en los cuatro últimos partidos tres victorias y un empate, la última jornada en San Sebastián ante la Real Sociedad (4-4); y contar por triunfos sus tres comparecencias en el Benito Villamarín, hasta ahora un fortín.

Hacer valer la fuerza de su remozado estadio y de sus más de 50.000 socios será uno de los puntales de un equipo que deberá huir de las confianzas, eludir las euforias precipitadas y salir a base del toque definitorio del estilo Setién de la presión alta a la que lo someterán los valencianistas.

Para este choque, el técnico del Betis contará con la baja importante de uno de sus baluartes en la contención y en la salida, el medio madrileño Javi García, lesionado en el cuádriceps en San Sebastián y que deberá ser suplido por uno o dos jugadores, opciones ambas en las que entran el mexicano Andrés Guardado y el recuperado Víctor Camarasa.

Los partidos internacionales podrían condicionar algunas de las rotaciones de Setién, quien en el caso de Guardado, hasta ahora clave en su sistema, lo tiene más complicado por la ausencia de Javi García, aunque sí podría dar descanso en la punta del ataque al paraguayo Tonny Sanabria en beneficio de Sergio León.

Innegociable parece para el cántabro, y así lo ha reconocido, la presencia en la media punta de la revelación Fabián Ruiz, quien se ha estrenado con la selección sub-21 y que apunta a ser uno de los puntales en la creación y en el disparo desde fuera del área.

Junto a él, podría tener sus primeros minutos como verdiblanco, en su segunda etapa en el Betis, el extremo costarricense Joel Campbell, quien ya ha entrado plenamente en la dinámica de entrenamientos del grupo tras superar una lesión de rodilla.

El Valencia visita al Betis con el objetivo de ratificar su buen inicio de temporada y afianzarse en la zona alta de la clasificación con un buen resultado que le permita, además, mantenerse invicto en el campeonato.

Lo hace consciente del potencial del rival en su estadio, pero avalado por los resultados conseguidos a domicilio, ya que ha empatado en sus visitas al campeón Real Madrid (2-2) y al rival local Levante (1-1), además de haber vencido en Anoeta ante la Real Sociedad (2-3).

El equipo de Marcelino García Toral ha logrado implantar un estilo de juego en el que la velocidad en el ataque prima sobre la posesión y que se ha caracterizado por los pocos goles recibidos, al menos hasta los dos últimos partidos en los que aunque ganó, recibió dos goles tanto de la Real Sociedad como del Athletic de Bilbao.

El lateral izquierdo Toni Lato es el único jugador que ha sufrido problemas físicos esta semana, pero se ha recuperado y ha entrado en la citación, mientras que Ruben Vezo y Fabián Orellana, aunque recuperados de sus respectivas dolencias, están a un nivel más bajo que sus compañeros y no han contado para el técnico.

Para este encuentro, además, recupera como medio centro al francés Geoffrey Kodogbia, que se perdió por sanción el encuentro ante el Athletic.

Pocas pistas ha dado Marcelino sobre el equipo inicial, aunque es muy probable que con la vuelta del jugador francés, Carlos Soler regrese a la banda, salvo que decida darle descanso tras su permanencia en la selección sub-21.

A la falta de pistas, se unen las rotaciones que suele introducir en el equipo con el objetivo de mantener "enchufada" a toda la plantilla, aunque en este caso, al no haber habido jornada en la pasada semana, los jugadores que no son internacionales han tenido suficiente descanso.

- Alineaciones probables:

Betis: Adán; Barragán, Mandi, Feddal, Durmisi; Joaquín, Guardado, Camarasa, Fabián, Tello; y Sergio León.

Valencia: Neto, Montoya, Garay o Murillo, Gabriel Paulista, Gayà, Soler o Andreas Pereira, Kondogbia, Parejo, Guedes, Zaza y Rodrigo o Santi Mina.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité Murciano).

Estadio: Benito Villamarín.

Hora: 20.45.