Setién: "A veces es bueno ver el nivel en el que estamos"

Quique Setién ha analizado el choque contra el Valencia.

- Me afecta la derrota, encajar seis goles y igual que a todo el mundo. Pero tengo en cuenta que tenemos enfrente a un gran rival y que es verdad que algunos de los goles que hemos recibido los podemos evitar, aunque no es fácil. Nos han marcado dos goles de córner igual que nosotros los podemos marcar. El segundo gol es extraordinario y no hay nada que decir. Es difícil de evitar. Estoy triste porque tenía muchas expectativas en este partido porque nos iba a dar una medida de nuestras posibilidades ante un gran equipo. Hemos tenido momentos buenos, pero otro, quizá más, en las que nos hemos visto superados por un equipo que ha sido mejor que nosotros.

- Le han marcado diez goles en dos partidos.

Hemos encajado mucho, pero también los hemos metido. Tenemos una apuesta atrevida y que al final seguramente te hace sufrir la efectividad del rival. Pero otra parte somos capaces de llegar, hacer goles y hacer daño. Ahí están los goles y los puntos que llevamos. Me gustaría mejorar y que mi equipo cuando defienda lo haga como el Valencia que lo ha hecho muy bien. Es muy fuerte. Es un equipo muy equilibrado, que sabe aprovechar los espacios. Somos conscientes de nuestras virtudes y debilidades. Tratamos de mejorar lo defensivo. Planteamos los partidos. Creemos que podemos hacer más. Pero luego la realidad ves que ante equipos así es complicado. Ves cómo la aguantan, cómo salen...

- Ha sido el partido de LaLiga.

- La semana pasada también se hablaba de que había sido un partido en este sentido. Ya he dicho que prefiero empatar a cuatro que a cero. Por nuestra manera de jugar se facilita que haya muchas alternativas. En partidos como el del Levante lo controlamos mucho mejor. Hoy no esperas que te marque el rival de córner cuando sabes lo difícil que es marcarle. En el segundo tiempo hemos empezado muy bien, hemos llevado muchos balones al área. Hemos tenido el penalti y estábamos en el partido. Y luego el tercero ha marcado de córner. Hemos encajado dos goles desde fuera del área, dos de córner, uno de suerte... son acciones de mérito, pero ha habido momentos en los que nos hemos podido meter en el partido. Lo que sí destaco es que con 0-4 el equipo ha ido a apretar arriba. Ha llegado a estar 3-4 con minutos por delante con el descuento, luego ha habido un error que nos ha costado el quinto. En general el Valencia nos ha superado, eso es incuestionable.

- El Valencia les ha apretado arriba.

Teníamos bastante trabajada la salida y la hemos hecho bien en bastantes ocasiones. Lo que buscas cuando sales de atrás es buscar los espacios cuando te aprietan. No han ido con tanta agresividad, la Real fue mucho más intensa arriba. De esto, seguro que sacaremos buenas conclusiones. No digo que esto nos vaya a venir bien, pero a veces es bueno ver el nivel en el que estamos. El deseo es una cosa y la realidad es otra.

- Contra el Alavés, si no está Javi García, repetirá con Guardado ahí.

No creo que la opción de que Guardado haya jugado ahí haya influido de manera determinante en el resultado. Con el balón seguramente hubiera sido muy parecido. Eso no es lo importante.

- La nota positiva ha sido Joel.

Joel es un jugador que vino con problemas. Los ha ido superando. Ahora está mucho mejor. Lo hemos visto a buen nivel en los entrenamientos aunque necesita tiempo. Hoy le hemos visto cosas muy buenas. En la calidad del golpeo del gol se ve que es un gran futbolista. Para poner a Joel hay que quitar a Joaquín, Tello o Boudebouz. No es fácil decidir. Joel llama la atención, pero la semana pasada lo hizo Joaquín y hoy Tello ha marcado. Estoy contento porque tengo alternativas.

- Durmisi ha acabado tocado.

- No sabemos lo que tiene Durmisi. Ha tenido una contractura en el isquio y espero que no sea más que eso.