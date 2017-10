Rubén Castro: "Mi idea es volver, tengo contrato con el Betis a partir del 1 de enero"

Rubén Castro, delantero cedido por el Betis en el Guizhou chino, no tiene otra cosa en mente que no sea volver una vez finalice su cesión al conjunto chino a final de año. "Estoy contento porque sé que las cosas van muy bien y todo es diferente, pero estoy con ganas de regresar y ayudar en lo máximo posible. Mi intención es volver, tengo contrato con el Betis a partir del 1 de enero, tengo ilusión y ganas de estar ahí ese día. Mi idea es volver, terminar en noviembre aquí y volver a Sevilla. Tengo muchas ganas de disfrutar lo que están disfrutando ustedes", ha confesado el canario en Radio Marca Sevilla.

De hecho, preguntado incluso por la posibilidad de que el fútbol árabe le pueda tentar, el delantero solo piensa en retirarse en el Betis. "Tengo todas las posibilidades, volver, quedarme aquí, yo estoy agradecido por todo, pero mi intención es volver. Siempre hay cosas, siempre he tenido cosas para irme, pero siempre me he quedado en Sevilla, como ahí no se vive en ningún sitio. Tengo ya 36 años y mi intención es retirarme en el Betis, ojalá pueda ser así".

En cuanto a la andadura del Betis de Setién, Rubén Castro se ha mostrado con ganas de ser parte del grupo e intentar ganarse un puesto y llegar al récord de goles como bético en Primera: "Nunca se sabe, pero quiero comprobarlo y superar ese récord que tengo ahí guardado, habrá que esperar a principio de enero".

"No me sorprende este Betis, han hecho un grandísimo equipo, saben a lo que juegan, el míster tiene una filosofía que gusta a todo futbolista. Hasta ahora, mejor imposible. Sé que están haciendo muchos goles y eso es bueno, la competencia siempre sube el nivel del equipo y no te puedes relajar", ha afirmado el canario, que no renuncia a luchar por Europa: "Se ha firmado para eso mismo, han empezado muy bien, la afición está ilusionada con el equipo y es un reto que se puede conseguir. Hay que jugar cada domingo y al final se verá si se puede jugar o no".

Por último, sobre su estancia en China y su vida en el país asiático, el delantero ha comentado: "Me he adaptado rápido, he tenido también la ayuda de Mario Suárez y del técnico, que es español (Gregorio Manzano) y su cuerpo técnico, muy contento de estar aquí. La vida es totalmente diferente, lo más complicado estar lejos de la familia, la vida aquí es entrenar y al hotel, poco más. Es verdad que hay buenos equipos y buenos jugadores, no se puede comparar al nivel de España pero con los años irá mejorando y creciendo seguro".