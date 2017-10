Setién: "Prefiero perder así, no como he visto este fin de semana, echarte atrás y al final te empaten"

Quique Setién, técnico del Betis, pasó anoche por los micrófonos de 'El Transistor' de Onda Cero para hacer una reflexión más pausada tras la derrota ante el Valencia. "La sensación es que nos han hecho seis goles y eso no es bueno, más otros cuatro del otro día, es cierto que nosotros hemos hecho siete, pero la sensación es que hemos tenido enfrente un rival muy bueno, que nos ha superado y que tendremos que analizar el porcentaje de acierto del Valencia y nuestro porcentaje de errores. Me queda una sensación buena porque hemos tenido momentos en el partido a pesar de estar con el marcador en contra. El penalti nos ha podido meter en el partido, salimos muy bien en la segunda parte, llegó el penalti pero no lo metimos, y nos llegó el tercero. Me queda la demostración de orgullo, hemos provocado un error para hacer el primero, luego llegaron los otros dos y ha sido una pena", ha valorado el cántabro.

No en vano, Setién llegó a pensar en la posibilidad del empate tras el tercer gol de Tello: "Sí que pensé en el empate, en esas situaciones te lleva la marea y aunque estas expuestos a otra contra uno siempre tiene esperanzas en ir para adelante y marcar, más todavía después de marcar tres... La pena es que hemos tenido un desajuste en una pérdida por dentro que nos ha hecho encajar el quinto".

Pese a todo, la afición se marcha contenta del estadio: "Me marcho tranquilo y contento, es cierto que no es agradable perder y que te metan esos goles pero hay muchas maneras de perder. Así es el fútbol, recuerdo un partido con el Lugo que empate a seis en Soria. Está claro que no nos vamos a aburrir".

Y es que Setién lo tiene claro, prefiere caer de esta forma que empatar de otra: "La mentalidad nuestra es esta, queremos ir arriba, no nos defendemos bien, esto es lo que trato de mejorar porque habrá rivales con mucha calidad arriba, sabemos el riesgo que supone, pero de esta manera tenemos 13 puntos y estamos ahí arriba. Hay muchas formas de perder, he visto esta semana equipos que han apurado un 0-0 hasta el final o sin salir de atrás y al final han encajado el gol del empate. Todo vale evidentemente, pero he elegido esta forma, es verdad que es un riesgo pero yo prefiero ser así que no de la otra manera. No hablo del Atlético de Madrid solo, también vi el Eibar-Deportivo. Yo no lo critico, faltaría más, pero yo vo a apretar arriba, yo no sé decirles a los jugadores otra cosa".