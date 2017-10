Adán, sobre el derbi, su renovación o la posible vuelta de Rubén Castro

Antonio Adán se ha sometido a las preguntas de unos pequeños aficionados del Betis, que hicieron las veces de periodistas en la sala de prensa del Benito Villamarín.

Su continuidad en Heliópolis

"Ahora mismo no pienso en la renovación. Tengo este y otro año más. Soy muy feliz y me gustaría estar aquí mucho más. Jugar en el Betis me hace feliz. Me encantaría estar muchos años más".

Sus dos equipos

"Son etapas distintas. Cuando entré en el Madrid, era muy pequeño. Crecí allí y es un club al que le tengo mucho cariño. Pero aquí es donde más estoy jugando como profesional. Lo que queremos todos los profesionales es jugar todos los domingos y esta oportunidad me la ha dado el Betis. Tengo el corazón dividido entre los dos equipos".

¿Entrar en Europa?

"No nos marcamos ningún objetivo. Desde el primer partido hasta el día de hoy se ve que el equipo está mejorando. Estamos haciendo grandes partidos con grandes equipos. Todos estamos ilusionados. Me gusta jugar en el Betis: aquí hay una afición especial y tenemos un estadio que se llena. Llevo cuatro años aquí y todavía me emociona cómo la afición nos empuja y anima. Nos gustaría ver al final de la temporada a un Betis que compita y esté cerca de las posiciones europeas".

El derbi

"Lo vamos a preparar con mucha ilusión y saldremos a competir. Es un partido especial. Hay más que tres puntos por lo que significa. Estoy seguro de que el aficionado va a ver a un Betis de verdad, que compite y que luche por los dos partidos. Me encantaría ganarle al Sevilla, pero para eso queda mucho. Primero tenemos que ganar al Alavés y a todos los que lleguen antes."

El juego con los pies

"La verdad es que con el nuevo entrenador de porteros estamos trabajando muy bien. Es un profesional . Está haciendo un gran esfuerzo por tenernos preparados para cada partido. El club ha acertado en la elección de este entrenador. Noto que cada día estoy mejor. Veo muy bien jugador con los pies. Creo que hay una mejoría desde que empezó la temporada hasta hoy".

La probable vuelta de Rubén

"He sido muy feliz con Rubén Castro como compañero. Nos ha hecho disfrutar a todos y se ha ganado el derecho a decidir lo que quiera hacer".

Quiso ser goleador

"Empecé a jugar de portero casi por obligación. En el primer entrenamiento, un técnico me dijo que me pusiera y estuve todo el tiempo€ Me obligó, prácticamente. Me fui enfadado. Llegué a mi casa y le dije a mis padres que yo quería marcar goles. Hasta mi padre fue a hablar con el entrenador, pero este le dijo que me dejara de portero, que lo hacía bien. Le estoy agradecido. Cuando era pequeño mi portero favorito era Paco Buyo".