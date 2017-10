Las alternativas a Durmisi

Se cumplieron los peores presagios con Durmisi, que se retiraba cojeando ante el Valencia y que se ponía el lunes, durante la primera sesión de la semana, en manos de los fisioterapeutas, cruzando además los dedos para que la contractura que padecía en el bíceps femoral derecho no hubiera pasado a mayores.

Las pruebas a las que se sometió al danés determinaron, no obstante, que sufre una rotura fibrilar de grado I, por lo que se estima que estará de baja alrededor de tres semanas. Un duro golpe para Setién, puesto que, si bien es cierto que no estaba protagonizando su mejor arranque de temporada, el '14' se iba encontrando cada vez más a gusto con el sistema y consigo mismo, después de un final de la 16/17 y un verano con molestias que no terminó de enterrar del todo.

Encima, se trata de uno de los pocos componentes del primer plantel sin recambio natural, pues en verano se pactó que se cubrirían sus ausencias con los filiales Junior o Redru, así como recolocando a Tosca, Feddal o Rafa Navarro si fuera necesario.

Riza, de hecho, sufrió un tirón en la zona dañada en el minuto 37 del partido ante los levantinos, cuando tuvo que esprintar para frenar a un Carlos Soler que se preparaba para fusilar a Adán (según se pudo comprobar en las imágenes de televisión, de manera ilegal, aunque Sánchez Martínez no decretó penalti), pero aguantó gracias a su dosificación y los fisios, forzando hasta las postrimerías del choque. No obstante, el necesario sobresfuerzo cuando Campbell recortó distancias para intentar la machada le pasó factura, rompiéndose en la acción que dio origen, muy a su pesar, al 3-5 de Zaza, que finiquitaba cualquier esperanza de sumar para los heliopolitanos.

Ahora, el plan inicial pasa por subir al titular en el Betis Deportivo, Carlos Redruello, a quien Quique conoce bien de la pretemporada y en quien tiene confianza. No sería ni mucho menos descartable que el canterano, renovado en mayo pasado hasta 2021, actuara de inicio el sábado contra el Alavés, aunque lo cierto es que Setién probará diferentes alternativas a partir de hoy, cuando el equipo matriz vuelve al trabajo en la ciudad deportiva, con el lateral hispalense como principal novedad, regresando Junior en principio al filial para tratar de ponerse a punto de una vez.