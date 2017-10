Sanabria, a un gol de entrar en la historia

Se quedó sin jugar ni un solo minuto en el estreno liguero del nuevo Betis de Quique Setién y fue suplente en las tres siguientes jornadas, pero a partir de ahí Tonny Sanabria ha agarrado con fuerza una camiseta de titular que ya no hay quien se la quite. Y mucho menos si sigue a este nivel tan alto que le tiene llamando a las puertas de la centenaria historia del club heliopolitano. No en vano, su racha goleadora ya es una de las mejores en las 52 temporadas que el Betis ha militado en Primera división. Con su último gol, anotado el pasado domingo ante el Valencia, el internacional por Paraguay encadena ya cuatro jornadas seguidas marcando.

Comenzó su espectacular racha con una diana en el escenario más mediático posible: el Santiago Bernabéu de Madrid, para anotar, en el postrero minuto 94 el tanto de la victoria ante el actual campeón de LaLiga y de la Champions. Siguió con un doblete en el 4-0 al Levante, con otro tanto en Anoeta en el 4-4 contra la Real Sociedad y con su quinta diana de la campaña, en en el 3-6 ante el Valencia. Así, si consigue volver a ver puerta este sábado frente al Alavés, se unirá a un selecto grupo de tres béticos, los únicos que han sido capaces de marcar en cinco jornadas seguidas en la máxima categoría del fútbol español: Poli Rincón, Simón Lecue y Achille Emana.

El español, el único pichichi de la historia verdiblanca, lo logró en la 82/83, cuando celebró un total de siete goles entre las jornada 2 y 7. Uno menos, seis goles, hizo Lecue entre la 7 y la 11 de la 34/35, campaña en la que el club conquistó la única Liga que luce en sus vitrinas. Peores recuerdos debe tener el camerunés, cuyas cinco citas consecutivas ´mojando´ fueron en la 08/09 (jornadas 10-14) y no evitaron que el equipo se fuese a Segunda división.

del último parón), Sanabria protagoniza la segunda mejor racha en vigor del presente campeonato, igualado con el valencianista Simone Zaza y sólo por detrás del también che Rodrigo Moreno, que encadena cinco jornadas.

Como muestra de lo complicado que es que un delantero del Betis esté cuatro partidos seguidos marcando, sirvan los datos de que sólo ha sucedido otras 12 veces en la historia y de que ese el tope que lograron míticos artilleros de las trece barras como Rubén Castro, Alfonso Pérez Muñoz, Edu, Pier, Pepe Mel o Victorio Unamuno, entre otros.

De los mejores de su edad

Sanabria, que sólo tiene 21 años, es también el segundo mejor realizador joven de las cinco grandes ligas de Europa.

Según los datos que publica el diario ´Sevillainfo´, sólo supera sus cinco goles el brasileño del Manchester City Gabriel Jesús (20 años), con uno más. Empatados con el guaraní están otras perlas como Malcom Silva (20), del Girondins de Burdeos; el uruguayo del Celta Maxi Gómez (21) y el alemán del Leipzig Timo Werner (21).

Ya lleva más goles que en toda la temporada pasada

Con cinco tantos en siete partidos, Sanabria lleva ya más que la pasada temporada. En el que fue su primer año como delantero del Betis, el internacional paraguayo sólo fue capaz de marcar cuatro goles, tres en Liga y uno en Copa del Rey en un total de 24 citas (1.650 minutos). En el presente curso, lleva ya cinco en apenas 401 minutos.