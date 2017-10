El Betis cambiará sus servicios médicos y Calero buscará su sustituto

Jose Miguel López Catalán y Tomás Calero han explicado en los medios del club los cambios que se van a producir en sus servicios médicos. El galeno verdiblanco dejará de estar en el primer plano verdiblanco y será quien se encargue de encontrar su propio sustituto tras 31 años en el Betis. "Todo ha transcurrido con un talante de amistad. Agradezco a la entidad que me haya hecho partícipe del proyecto. Nadie es eterno. Son 25 años de banquillazo cada fin de semana. Necesitábamos una visión de futuro más amplia y es lo que discutimos ayer. Les expuse las perspectivas. Tomamos medida de los grandes equipos europeos. A partir de ahí crearemos la estructura. Se va a hacer a largo plazo. Lo que anunciamos ahora es que vamos a dar un paso generacional con respecto al área médica. Ellos conociendo la vinculación que he tenido a la medicina deportiva han pensado que yo podría encontrar mi propio sustituto. Me hace ilusión elegir el sustituto que esta casa se merece. A veces las cosas se precipitan, pero le decía ayer al presidente que mi retiro soñado sería ofrecer al Betis lo que quiero para el futuro y después señalar qué es lo que necesitamos de crecimiento", ha explicado el propio Calero, quien ha explicado el perfil que busca: "La personas que buscamos como recambio tienen que venir con ideas renovadoras. Tienen que ser jóvenes. Sé la evolución de la medicina deportiva. No tiene nada que ver con lo que se hacía hace diez años. Tenemos que buscar superespecialistas. Uno puede tener su experiencia, pero hace falta gente joven. Con la idea del club y la facilidad que me ha dado tengo un reto ilusionante".

Calero ha agradecido el trato que ha recibido de la entidad. "La sensación es que el club me ha respetado como me tenía que respetar", ha subrayado y luego ha contado cómo va a vivir sus últimos meses a pie de campo: "Por cada estadio que vaya me voy a despedir. Lo único es que Joaquín y yo nos íbamos a retirar juntos, pero ojalá él renueve. El día de Leganés me cortaré la coleta".

El galeno también ha recordado cómo fue su primer día en la entidad: "Llegué el 20 de noviembre del 96. Venía de hacer las prácticas del PSG y creía que venía a un club con unas infraestructuras y me dijo Pichi que preguntara por Vicente que me enseñaría lo que había. Y cuando llegué me dijo, esto es lo que hay tú y yo. Ahora somos 26 sanitarios vinculados al club y hasta hace diez años éramos 3".

López Catalán: "Hay que poner en valor sus 31 años en el club"

López Catalán ha querido reconcer los años de trabajo de Calero en el Betis. "Hay que poner en valor los 31 años de experiencia de Tomás. Ha sido vicepresidente del colegio de médicos de fútbol los últimos ocho años. Estamos hablando ahora en octubre para no hacerlo con prisas al final. Lo que le hemos dicho a Tomás es que el Betis es su casa. Queremos contar con él en un futuro. El área sanitaria del club tiene muchísimos ámbitos. Tomás va a seguir perteneciendo al club".

El vicepresidente ha explicado el proyecto de reforma de los servicios médicos: "No paramos y cuando anunciamos cosas es que llevamos mucho tiempo preparándolas. Llevamos tiempo con un proyecto de crecimiento en todas las áreas del club. Este verano hemos echado el resto en la parte deportiva y luego teníamos identificadas otras áreas claves como es el área médica. Afrontamos el crecimiento de este apartado. El área sanitaria del club cada vez es más grande. Afecta al primer equipo y a toda la cantera, abonados, empresas auxiliares. En etapas anteriores no hemos podido mejorarlo y ahora lo hemos hecho. Al primero que se lo hemos explicado es a Tomás Calero. Le damos las gracias porque desde el primer momento ha estado alineado con el proyecto. A él le afecta pero no hace más que ayudar y aportar. Con vistas a la próxima temporada vamos a tener unos servicios médicos top", ha recalcado.