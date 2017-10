El Betis, a recobrar la solvencia en casa ante un Alavés necesitado

Sevilla/Vitoria, 20 oct (EFE).- El Real Betis y el Alavés dirimirán el sábado, en el bético Benito Villamarín, un duelo en el que los locales perseguirán volver a la senda del triunfo tras el varapalo ante el Valencia (3-6), y los vitorianos, puntuar para salir de abajo y del estado de necesidad de un equipo en construcción.

Será una tarde de reencuentros, ya que el conjunto verdiblanco tiene en su filas a jugadores como Zou Feddal y Víctor Camarasa que completaron un gran año en el Alavés la pasada temporada.

Los béticos de Quique Setién vuelven al Villamarín en menos de una semana y tratarán de enderezar el rumbo, consolidar conceptos defensivos y hacer valer la fortaleza casera de los primeros compases del año ante los de Gianni di Biassi, que viene de perder el derbi vasco ante la Real Sociedad (0-2) y buscan el bálsamo de los puntos.

El técnico bético afronta el partido con la exigencia derivada de la caída ante el Valencia, y el imperativo de armonizar su concepto de juego de tener el balón con el compromiso del equipo cuando no lo tiene, lo que el cántabro ha recalcado esta semana a su equipo en reiteradas charlas individuales y colectivas.

El partido ante el Alavés lo afronta el Betis con la única baja segura por lesión del lateral danés Riza Durmisi y, para suplirlo, contará con las opciones de situar en el costado zurdo de la zaga al central rumano Alin Tosca o al canterano Rafa Navarro, diestro y que actuaría a pierna cambiada.

La recuperación del mediocentro de cierre Javi García, baja ante el Valencia por una lesión en el cuádriceps ante la Real Sociedad, permitirá al cántabro contar con uno de sus principales bastiones en la construcción de su idea, en la que también ha insistido a sus jugadores en que tendrán que estar pendientes de los pases por dentro del rival.

La presencia del centrocampista murciano permitirá a Quique Setién liberar de labores de contención y darle aire para las de creación al mexicano Andrés Guardado, quien ha desplegado su mejor versión en el Betis cuando ha actuado en conexión con los puntas y con oxígeno y espacios para el último pase.

La derrota ante el Valencia, y las lagunas defensivas que la propiciaron, podría inducir a Quique Setién a introducir algunos cambios en su equipo, entre los que podría estar la vuelta a la titularidad de Víctor Camarasa o la continuidad en punta del costarricense Joel Campbell tras su destacado debut ante los valencianistas.

También podría contar con minutos el argelino Ryad Boudebouz, quien ha vuelto a una convocatoria después de haber recaído de una lesión de rodilla con la que llegó del Montpellier francés tras jugar sólo unos minutos ante el Deportivo y Real Madrid el 16 y 20 de septiembre, respectivamente.

Los albiazules se encuentran en una fase de crecimiento y reconstrucción tras la llegada del técnico italiano Gianni De Biasi que coincidió con el primer triunfo en liga de los vascos ante el Levante por 0-2.

Sin embargo, los babazorros cuentan el resto de encuentros por derrotas, aunque el plantel ha evolucionado defensivamente como ya demostró ante la Real Sociedad la pasada jornada, a pesar de la derrota en Mendizorroza.

De Biasi no podrá contar para este envite con Ibai Gómez por unos problemas físicos en la rodilla y su puesto podría ser ocupado por Bojan Krkic, disponible para ser titular tras su regreso de una lesión muscular ante la Real.

Christian Santos también es baja de última hora por unas molestias en el pie izquierdo y su puesto en la convocatoria de 19 jugadores lo ocupará Enzo Zidane, que regresa a la misma junto a Burgui y Sobrino, aunque el técnico de la escuadra alavesa tendrá que decidir mañana quién se queda en la grada.

Del mismo modo, Víctor Laguardia y Héctor Hernández permanecen de baja y continúan con sus procesos de recuperación.

Por otro lado, el internacional paraguayo Óscar Romero, no ha entrado en la lista de jugadores que viajarán a Sevilla por decisión técnica.

Se da la circunstancia de que el Alavés consiguió en el Benito Villamarín su mayor goleada de la pasada temporada con resultado de 1-4, en un encuentro en el que los vascos fueron muy superiores a los andaluces.

Además, las dos últimas visitas del equipo vitoriano al estadio sevillano se han traducido en victoria para los alavesistas.

Para este choque el Glorioso podría salir de inicio con Fernando Pacheco, que se mantendrá en la portería con una línea de cuatro defensas en la que Alexis Ruano y Rubén Duarte se han afianzado en las bandas, mientras Rodrigo Ely y Guillermo Maripán repetirán en el eje.

Es posible que el centro del campo lo vuelvan a ocupar Dani Torres y Manu García, con el apoyo de Álvaro Medrán en posiciones más ofensivas, mientras las bazas en ataque serán Bojan Krkic, Alfonso Pedraza y Munir.

- Alineaciones probables

Real Betis: Adán; Barragán, Feddal, Mandi, Tosca; Javi García; Guardado, Camarasa; Joaquín, Campbell o Sergio León; Tonny Sanabria.

Deportivo Alavés: Pacheco; Alexis, Ely, Maripán, Duarte; Manu García, Dani Torres; Pedraza, Medrán, Bojan; Munir.

Árbitro: Daniel Jesús Trujillo Suárez (Comité tinerfeño)

Estadio: Benito Villamarín.

Hora: 16.15 horas.

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Real Betis (9º, 13 puntos) Alavés (19º, 3 puntos)

La clave: El Betis deberá aunar su idea de juego con un mayor compromiso defensivo para hacer frente a un Alavés necesitado de puntos para consolidar su proyecto.

El dato: El Alavés ha ganado en sus dos últimas visitas al Villamarín, donde ha perdido ocho de los doce partidos que ha disputado.

La frase:

Quique Setién: "No podemos plantear seriamente cambiar una forma de jugar porque ha habido un partido (Valencia) que no haya salido bien".

Gianni De Biasi: "Tenemos que estar más concentrados".

El entorno: La presión de más de 50.000 incondicionales en el Benito Villamarín buscará ser nuevamente una baza en el apoyo a los de Quique Setién.