Desde los 11 metros, autogestión

El Betis ha pasado de lamentar que no le habían pitado ni un solo penalti a favor en 198 días a que se abra el debate de quién debe ser el lanzador, después de que Sergio León fallase uno en el partido contra el Valencia. En este sentido, Quique Setién deja la respuesta en manos de sus pupilos, que decidirán sobre el césped según el momento.

"Este tema tampoco me preocupa demasiado. Cuando yo estaba en el campo lo gestionaba yo mismo con los compañeros. Ahora mismo todavía no tenemos definido quién es el jugador que va a tirar los penaltis, lo tenemos que ir viendo sobre la marcha. No sabría determinar ahora mismo el jugador que está más preparado para lanzar penaltis, ya que en los entrenamientos no es lo mismo. Lo tenemos que ver en el campo con la presión que supone lanzar un penalti", explicó ayer Setién en rueda de prensa, donde sí dio, al menos, nombres de algunos de los candidatos a asumir esa responsabilidad: "Si me pongo a mirar... los puede tirar Guardado, Joaquín, Sanabria o Sergio León, que son buenos lanzadores. Lo he dejado un poco a su criterio y les he dicho a los jugadores que lo tienen que arreglar entre ellos. El otro día tuvieron una conversación y, sin más, uno decidió dejar al compañero. Podrían haber ido otros dos perfectamente, pero ya digo que no es un tema que me preocupe ni creo que tenga tanta importancia".