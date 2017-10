2-0. El Betis gana con comodidad a un endeble Alavés y se asienta arriba

Sevilla, 21 oct (EFE).- El Real Betis venció con comodidad al Deportivo Alavés (2-0) y con su cuarto triunfo en casa se resarció de la goleada encajada el domingo como local ante el Valencia, con lo que se asienta en la zona alta, al contrario que un endeble equipo vitoriano, que sólo reaccionó sin éxito en la segunda parte.

Los alavesistas, que sólo han ganado hasta ahora un partido, siguen en descenso y se vieron pronto por detrás en el Villamarín, al marcar a los 13 minutos su sexto gol en cinco jornadas seguidas el paraguayo Tonny Sanabria, tras lo que buscaron con altibajos el empate en una segunda mitad en la que el Betis, sin brillo, sentenció en el tramo final con un tanto en propia meta de Alexis.

Se medían dos equipos con dinámicas contrapuestas, el Betis muy fiable, pese a ser goleado el domingo en casa por el Valencia (3-6), y el Alavés con un único triunfo en 8 partidos, hace dos jornadas (0-2 con el Levante) justo tras la llegada del italiano Giovanni De Biasi, pero a los dos les urgía el triunfo para sus distintos retos.

Ambos técnicos, el bético Quique Setién y el babazorro De Biasi, que al final descartó al medio francés Enzo Zidane, afrontaron la cita con bajas: el danés Durmisi y a última hora el marroquí Feddal, en la zaga verdiblanca; y Laguardia, Héctor y, en especial, el medio Ibai y el punta venezolano Christian Santos, en los vitorianos.

El choque empezó sin intensidad ni ritmo, aburrido, con el Alavés con un esquema muy defensivo para evitar las ofensivas de un equipo andaluz algo más agresivo y que, con Javi García mandando de nuevo en el centro tras su lesión, parecía el único interesado en montar ataques para desarbolar a la poblada zaga de cinco del Alavés.

El Betis llevó toda la iniciativa ante el planteamiento conservador de los albiazules, fue el que más empujó para aprovechar la calidad de Joaquín y del costarricense Campbell, ambos a pierna cambiada por las bandas, y pronto halló el premio a su ambición tras avisar en un pase de Camarasa que Pacheco paró ante Tonny Sanabria.

Sin embargo, el paraguayo, en vena de aciertos, no perdonó en la siguiente jugada cuando a los 13 minutos cabeceó de forma magistral un centro desde la derecha de Barragán para marcar el 1-0 y su sexto gol en LaLiga en cinco jornadas seguidas.

Esto cambió todo el guión para los alavesistas, a los que les costó mucho trabajo generar ocasiones claras en esta mitad, tan sólo una incursión por la izquierda de Pedraza que acabó en córner y un intento de remate a 6 del descanso de Munir, que no llegó a un centro al área y reclamó un agarrón de Amat y, por ende, penalti.

El árbitro no lo consideró y los béticos, sin brillantez pero más compactos y verticales, siguieron dominando sin apuros y pudieron ampliar su renta al filo del descanso con un tiro lejano de Joaquín, al que replicó muy bien Pacheco, y un disparo alto de Sanabria.

En la reanudación, el equipo vasco salió con otro aire, con más brío, sin nada que ver con su floja imagen del primer tiempo. Tras un tirazo del local Camarasa ante el que se lució Pacheco con un paradón, estiró sus líneas para hacerle daño a un Betis que, con cierta desidia, perdió el control ante un rival ahora más incisivo.

El Deportivo Alavés dejó claro que no iba a rendirse: no tenía nada que perder y decidió irse hacia adelante. Con sus limitaciones, le salió respondón a un Betis perdido, sin ideas ni peligro, y gozó de tres opciones para empatar en el primer cuarto de hora.

Pedraza, con un tiro dentro del área, lo buscó, pero se topó con el despeje de Antonio Adán, muy acertado durante todo el choque, y luego lo intentaron Manu García con un cabezazo que desvió el meta madrileño y dio en el larguero, aunque la acción fue anulada por fuera de juego; y Vigaray, también de cabeza, a centro de Pedraza.

Antes del ecuador de este periodo tuvo su mejor ocasión para el 1-1, en un fuerte disparo de falta de Álvaro Medrán, desde fuera del área, que de nuevo despejó Adán, el mejor de los suyos en esta fase.

Setién movió el banquillo al relevar a Campbell, muy cansado en su debut como titular tras jugar por primera vez la pasada jornada, por Cristian Tello, más vertical, y luego a Camarasa por el canterano Fabián, mientras que De Biasi buscó quemar sus naves al dar entrada al medio serbio Katai por el central chileno Maripán.

Pero el desgaste físico, en una tarde calurosa, su falta de ideas ofensivas y su propia debilidad le pasaron factura al Alavés, al que el Betis, a medio gas y sin la solvencia de otros partidos en casa, asestó un golpe ya definitivo con el 2-0 a un cuarto de hora del final al desviar Alexis un centro de Tello y marcar en propia meta.

A pesar de la entrada de Burgui y Bojan, por Manu y Munir, para intentar revertir la situación, ahí se cerró el partido. Los béticos administraron su renta sin problemas e incluso pudieron aumentarla por medio de Guardado y, sobre todo, Sanabria, y Bojan tuvo el 2-1 al final para el Alavés, pero el marcador no se movió más.

- Ficha técnica:

2 - Betis: Adán; Barragán, Mandi, Amat, Tosca; Javi García; Guardado, Camarasa (Fabián, m.73); Campbell (Tello, m.62), Sanabria, Joaquín (Boudebouz, m.78).

0 - Alavés: Pacheco; Vigaray, Maripán (Katai, m.76), Ely, Alexis, Pedraza; Manu García (Burgui, m.80), Dani Torres, Wakaso; Medrán; Munir (Bojan, m.80).

Goles: 1-0, M.13: Sanabria. 2-0, M.75: Alexis, en propia meta.

Árbitro: Daniel Jesús Trujillo Suárez (Comité tinerfeño). Amonestó a los locales Javi García (m.30) y Amat (m.74), y a los visitantes Munir (m.39) y Wakaso (m.77).

Incidencias: Partido de la novena jornada de LaLiga Santander, disputado en el Benito Villamarín ante 49.243 espectadores. Césped en perfecto estado. Curri Carrillo