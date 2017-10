Javi García: "Tenemos que mantener el nivel de la primera parte"

Javi García, centrocampista del Betis, fue otro de los protagonistas que pasó por los medios del club bético para dejar sus impresiones. "He estado un tiempo parado pero no lo he notado en exceso. Hacía muchísimo calor y lo hemos notado al final en la segunda parte donde el equipo ha habido un momento donde ha sufrido. Adán ha estado espectacular y nos vamos con los tres puntos, pero sabemos que tenemos que mantener el nivel de la primera parte. No podemos bajar como hemos hecho en la segunda porque estamos en una liga muy competitiva y cualquier equipo que venga aquí nos puede hacer daño. Es mejor aprender de los partidos cuando se consiguen los tres puntos, pero esto no puede volver a pasar", comentó.

Un triunfo práctico el de hoy: "Cuando hemos marcado el segundo gol me he abrazado con Barragán y le he dicho que los partidos se ganan así. Hay veces que quizás las ocasiones no te entran o te pasa en contra como el segundo gol que hemos marcado. Hay que tener también ese pelín de suerte. Jugamos para agradar al aficionado porque es un fútbol que nos gusta y disfrutamos mucho, pero hay veces que las cosas no funcionan como nosotros queremos, pero aún así hay que conseguir los tres puntos como hemos hecho hoy".

Se le echó en falta ante el Valencia: "En parte lo agradezco, pero no estoy totalmente de acuerdo. El otro día jugamos contra un equipo muy bueno que está ahí arriba haciendo una gran temporada. Si Adán no para las que ha parado hoy, seguramente nos hubiésemos ido con dos goles en contra. Hacemos nuestro trabajo lo mejor posible. Adán ha estado espectacular, pero tenemos que mantener el nivel de la primera parte y hacer del Villamarín un fortín. Nuestra gente está muy enchufada y lo notamos mucho".