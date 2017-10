Análisis del Cádiz CF: Un histórico en mal momento

No es ningún secreto que el Cádiz se encuentra en crisis, tanto de juego (su entrenador admitía ayer que el equipo "ha perdido cosas y se le han olvidado otras por el camino") como de resultados (siete jornadas sin ganar), por lo que, unido eso a la necesidad de rotar por las muchas bajas y la trascendencia del duelo ante el Rayo del próximo fin de semana en Liga, augura un equipo de circunstancias esta noche por parte de Cervera, que tendrá, como la mayoría en la ´Tacita de Plata´, la mente en otra parte. Eso no quiere decir que el torneo del K.O. no ilusione allí, especialmente a los menos habituales, pero, sin duda, no es una prioridad.

El histórico conjunto amarillo, que afrontaba reforzado e ilusionado la temporada 2017/2018, después de quedarse el ejercicio pasado al borde del ascenso, arrancó bien el campeonato, pero se ha ido desinflando conforme han perdido confianza algunos de sus puntales, sin olvidar la plaga de lesiones que afecta al cuadro de Álvaro Cervera. Una escuadra con muchas posibilidades, un ´león´ dormido al que incomoda la Copa.

El 'crack': Álvaro García

Por mor de las muchas bajas y la necesidad de revertir la situación en Liga, torneo en el que los amarillos acumulan siete jornadas sin ganar, es probable que Álvaro Cervera reserve esta noche a su tocayo, quizás el hombre más determinante del equipo. Más centrado desde que renovó con el Cádiz, este velocísimo extremo, que se encuentra más cómodo percutiendo por la izquierda que por la derecha, tiene un cambio de ritmo importante, amén de defenderse tanto en el centro como en el disparo. Sonó como futurible bético, aunque Álvaro García se apresuró a reivindicar su sevillismo.

Lo mejor: Un bloque que se conoce y tiene mimbres

La columna vertebral del equipo que rozó el ascenso a Primera en la 16/17 se mantiene, por lo que, pese a la mala racha actual, hay técnico y plantel para más.

Lo peor: El estado mental y el nivel del ´plan B´

Tras sumar tres puntos de los últimos 21, el Cádiz no anda fino, generando también desconfianza interna y críticas de su entrenador. Además, las rotaciones no aseguran un gran rendimiento.