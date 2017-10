Redru: "La camiseta la voy a enmarcar para mi cuarto"

Si alguien ha finalizado el encuentro más feliz que ningún otro de los 22 jugadores sobre el campo ese ha sido Redru. El canterano bético, que debutaba en el Ramón de Carranza, ha disputado el duelo completo. Así lo analizaba en la zona mixta para los medios del club. "Es un debut soñado, el míster ha confiando en mí y lo he intentado hacer lo mejor posible. Además, nos llevamos un resultado muy bueno para el Benito Villamarín pensando en estar en los octavos de final de la Copa del Rey", ha comentado el sevillano.

Sobre sus sensaciones durante el partido, el lateral izquierdo ha desvelado: "En el primer partido siempre tienes un runrún. Con el paso de los minutos me fui encontrado bien. El míster está contento con la victoria y yo estaré ahí siempre que me necesite para dar la cara y aportar lo que me pida". "La camiseta ya la tengo y la voy a enmarcar para mi cuarto. Espero que la próxima sea con dorsal del primer equipo", ha finalizado.