Sergio León: "Queda el partido de vuelta y nos lo van a poner difícil"

Sergio León, autor de los dos goles del Betis en la noche de hoy en el Carranza, ha analizado la victoria verdiblanca al término del partido. "Ha sido un partido disputado, como esperábamos, con ellos en su campo y sabíamos el ambiente que nos íbamos a encontrar en el Carranza, con la gente apretando desde el principio. Nos lo han puesto difícil. Queda el partido de vuelta y ahora tenemos que seguir trabajando. Hemos marcado dos goles fuera de casa y nos vamos con una ventaja bastante buena. Todos sabemos que en estos partidos estos equipos se crecen ante los de Primera y nos lo van a poner difícil", ha dicho en los micrófonos de beIN Sports.

Sobre su acierto de cara al gol, el de Palma del Río ha segurado que "lo que importa es el equipo, seguir sumando de tres en tres en LaLiga como el pasado domingo y sacar estos partidos". "El otro día yo no jugué pero estaba contento por la victoria como si lo hubiera hecho. Lo principal en este equipo es lo colectivo y no lo individual. Quiero seguir aportando mucho", añadió el delantero.

En cuanto a sus dos goles, el verdiblanco se queda con el primero por su bella factura: "No me lo he pensado, he visto el balón muerto y como tengo la portería entre ceja y ceja, cuando puedo intento chutar, y me ha salido bien".