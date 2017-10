Dani Giménez y la ansiada estabilidad

El último en debutar esta campaña, Dani Giménez, es una voz autorizada del vestuario bético, por lo que siempre es interesante conocer sus reflexiones. Ante los compañeros de 'La Jugada' de Canal Sur Radio, el portero analizó diferentes aspectos de la actualidad verdiblanca, empezando por la necesidad de rotar para que cada miembro del equipo se sienta importante: "En una plantilla como la nuestra es importante tener a todos contentos. La gente tiene que saber que es muy difícil en este grupo hacerse con un puesto en el once, porque hay mucha competencia. Pero también lesiones, sanciones... y canteranos que están apretando fuertedesde abajo".

Admite el vigués que el sistema de Setién le viene bien. "Siempre me ha gustado jugar así; tenía una espina clavada. Estaba en el Rayo con Paco Jémez, pero venía de arrastrar problemas de una enfermedad y estuve mucho tiempo de baja. Ese año no estuve bien; me costó coger la forma... Ahora, con la llegada de Quique, al que le encanta el fútbol de toque, estamos aprendiendo muchísimo, porque te hace jugar de forma más inteligente. No sólo a los porteros, sino también a todos los jugadores, porque nos hace ganar espacios. Y el juego con los pies lo estamos entrenando mucho. Jon Pascua está haciendo un gran trabajo; nnos sentimos a gusto, porque estamos corrigiendo cosas y recuperando otras que teníamos olvidadas", entiende Dani Giménez, feliz por el rumbo que está tomando el club: "La inestabilidad era bestial, circulaban secretarios técnicos, presidentes, entrenadores... Eso no es bueno ni a corto, ni a medio ni a largo plazo. Ahora, todo se ha estabilizado. Por fin hay un proyecto bueno, se ha apostado por una idea clara de fútbol y por jugadores contrastados. La gente se está ilusionada y nosotros también. El cambio que hemos pegado este año te hace pensar en lo que te decía toda la gente años atrás".

Por último, el meta, ilusionado con la posibilidad de jugar en Europa -"en el Celta, estuve en UEFA y Champions; es otro nivel, al que tenemos que aspirar"-, se deshace en elogios hacia algunos componentes del plantel, especialmente Javi García: "Es un espectáculo de jugador, de los que más me ha sorprendido. Sabíamos que era muy bueno, pero, cuando juegas con él, te das cuenta. Ni él mismo se lo esperaba, porque no había jugado como lo está haciendo en el Betis. También Boudebouz, que ahora está bajo de forma, pero que técnicamente es muy bueno. Cuando recupere la forma, lo va a demostrar. Ha habido un aumento de nivel en todas las áreas del club, y eso se nota".