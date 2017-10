En Cornellá no cabe la política

Ramón Robert, consejero delegado del RCD Espanyol, afirmó ayer que la entidad mantiene una postura neutral respecto a la tensión existente entre los gobiernos de Cataluña y España, se desmarcó de las protestas que toman las calles y aseguró que no habrá ningún problema para que el partido de este lunes contra el Betis se dispute con total normalidad; rechazando así la más mínima posibilidad de suspensión.

El directivo insistió en que la entidad blanquiazul tiene una posición apolítica. "El posicionamiento del Consejo de Administración es muy claro. La política es de los políticos y tienen el deber de arreglarlo y de encaminar ellos la situación. Nosotros nos dedicamos al deporte", manifestó Ramón Robert, que recordó que recientemente todos los agentes sociales del club, peñas y distintas agrupaciones, acordaron apartar la política del estadio: "Se demostró en el manifiesto que firmamos esta semana. Animamos a todos a que vengan de blanquiazul a disfrutar de la fiesta del fútbol". Por otra parte, el consejero delegado asegura que ningún organismo, como la federación catalana o española, ha comunicado nada excepcional al Espanyol, tras la proclamación unilateral de independencia de Cataluña. "No hemos recibido nada. Tenemos partido el lunes ante el Betis y jugaremos, no hay modificaciones", detalló antes de concluir que el presidente, Chen Yansheng, "ve todo desde China con expectación, pero con tranquilidad".

Setién: "Entiendo que no va a haber ningún problema"

El Betis asiste con atención a los acontecimientos políticos y a la agitación que hay en las calles de Cataluña, con Carles Puigdemont llamando ayer a la ciudadanía a salir a la calle para protestar "pacíficamente" por los efectos de la aplicación del artículo 155 y con grupos ´unionistas´ manifestándose en contra de la declaración unilateral de la república catalana.

A pesar del evidente clima de crispación, el entrenador del Betis, Quique Setién, confía en que nada de esto afecte al Espanyol-Betis. "Que yo sepa, entiendo que no hay ningún problema para viajar y para jugar el partido. Hay una serie de problemas allí que, de momento, no van a afectar al fútbol. Vamos a ver luego como transcurren las cosas. Ahora mismo, no me planteo que no se pueda jugar el partido o que pueda haber algún incidente", señaló el técnico.