Villamarín: referencia continental

La remodelación del Gol Sur del Benito Villamarín ha elevado su capacidad desde los algo menos de 52.000 espectadores hasta los 60.720, con lo que se trata ya del cuarto de España (también en entrada), por detrás del Camp Nou de Barcelona (99.354), el Santiago Bernabéu de Madrid (81.044) y el Wanda Metropolitano, también de la capital de España (68.000), pero superando a Mestalla (55.000) y el nuevo San Mamés (53.289), amén de a otros en desuso como La Cartuja (57.619), el Lluís Companys (55.926) y el Vicente Calderón (54.907). Además, lógicamente, el Betis ha escalado en el Viejo Continente, situándose en el puesto número 26, si bien en la nómina figuran escenarios sólo de selecciones nacionales de fútbol o de rugby, como los imponentes Croke Park de Dublín (82.300 espectadores), el Luzhniki de Moscú (81.030), el Stade de France parisino (80.430), el Atatürk de Estambul (76.092) o el Millennium Stadium de Cardiff (74.500).

Esta semana, el perfil especializado @DeporFinanzas elaboraba una clasificación actualizada del promedio de ocupación de los principales recintos futbolísticos de clubes, con la entidad heliopolitana luciendo su renovado y creciente poder de convocatoria en el Viejo Continente. De hecho, el Betis ha ingresado con fuerza en el 'Top 30', colocándose de momento en el puesto 29º, con una media de 47.280 personas. Y no es baladí la alusión a este marco temporal, puesto que, dado que la afluencia al Coliseo de La Palmera se ha incrementado progresivamente en lo que va de campaña, no sería de extrañar que el listón superara los 50.000 dentro de pocas semanas (o meses), con lo que entrar en el 'Top 20' no sería un objetivo descabellado, alcanzando a históricos como Feyenoord, Olympique de Marsella o Milan. Serían sus próximas víctimas, pues ya han sucumbido a su empuje otros clubes de primer nivel continental.

Y es que, de momento, acude más gente de media a presenciar cómo se desenvuelve la materialización del emergente proyecto de Lorenzo Serra Ferrer y Quique Setién que al multimillonario de Nasser Al-Khelaïfi en el PSG, que tiene a Neymar y Mbappé como nuevas estrellas. De un nivel similar al Benito Villamarín en cuanto a capacidad, ya están por debajo en promedio de asistencia el San Paolo de Nápoles, el Olímpico de Roma, Mestalla o el Estadio do Dragao de Oporto.