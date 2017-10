Amat: "No ha habido suerte de cara a gol"

Partido especial para Jordi Amat, que regresaba a la que fue su casa. "Al principio me ha costado jugar en contra", reconoció el zaguero verdiblanco, que lamentó la falta de acierto: "Ha sido un partido duro, se han visto las ideas de ambos equipos. Hemos tratado el balón durante los noventa minutos. Hemos buscado el gol, pero no ha habido suerte de cara a gol. Ellos en el área han tenido una y Gerard Moreno ha estado muy bien. Contento por el juego,pero el resultado no ha sido positivo".



El ex del Swansea destaca la igualdad del encuentro, resuelto por pequeños detalles. "La efectividad ha sido la diferencia. Ha habido pocas ocasiones. Nosotros no hemos estado finos de tres cuartos hacia arriba. Hay que seguir, era un partido duro. Lo hemos trabajado al cien por cien pero no ha sido posible", puntualizó el zaguero del Betis en declaraciones realizadas a Gol.

Pese a la derrota, Amat subraya que siguen mirando hacia arriba en la tabla: "Para nada es un frenazo. Estamos a un nivel alto. Tenemos nuestra propia exigencia y en esa estamos. Hay que ir partido a partido y hacernos fuerte en casa. Era un partido en el que podríamos puntuar, pero no ha sido posible".