Espanyol-Betis (1-0): El Quique perico gana la partida de ajedrez

Al Quique bético le encanta el ajedrez, pero esta vez se ha encontrado con un rival, el Quique perico, que sabe mover sus fichas sobre el tablero verde como pocos. Sánchez Flores optó por apretar (encontrar las jugadas que más presionan la posición del rival) y se llevó la partida a su terreno, evitando que los verdiblancos, con grandes pasadores y mucha pólvora, pudiesen salir cómodos desde atrás y transitar velozmente. Adán, que estuvo siempre al quite, no pudo evitar el tanto -ilegal- de Gerard Moreno que acabó decantando la balanza, dado que el Betis no pudo hallar las vías para acercarse a Pau ni con Boudebouz y Campell sobre el campo. Desde la primera jornada no se quedaba sin marcar.

Sorprendió Setién metiendo a dos interiores zurdos juntos (Guardado y Fabián) y, sobre todo, dando la titularidad a Nahuel Leiva, a quien colocó por la derecha. Seguramente, su decisión tuvo que ver con que el Espanyol cierra muy bien por dentro y con que el hispano-argentino es su extremo más vertical. La cuestión es que el cántabro se guardaba mucho en el banquillo. Al final, para nada.

Lejos de lo esperado, por la diametralmente opuesta filosofía de los técnicos, fue el Espanyol el que empezó dominando. Y no sólo eso, también creando bastante peligro. Baptistao y Jurado, quienes permutaban continuamente sus posiciones, acompañados de Gerard, se movían bien entre líneas, mientras a Hermoso, canterano del Real Madrid que estuvo en la agenda bética, le deba por probar fortuna desde su campo en el 6´. Adán reaccionó a tiempo.

Pese a que los pericos no bajaban el ritmo, el Betis fue despertando poco a poco, y en el 17´ ya dieron el primer susto, tras una acción que comenzó por la izquierda con Amat, que pasó por la derecha con Nahuel y que finalizó, desde la frontal, Fabián, quien mandó su zurdazo a la escuadra derecha de Pau López. La réplica no se hizo esperar. La puso Darder desde la esquina y Gerard Moreno se impuso a todos por alto. Por suerte para los verdiblancos, Adán estaba concentradísimo en su partido 100 en Primera como verdiblanco.

El partido comenzaba a entrar en una fase, de ida y vuelta que le iba más en teoría al Betis que a un Espanyol más dado a tenerlo todo bajo control. Guardado, el zurdo que actuaba como interior diestro, probó fortuna desde lejos pasados los 20 minutos. El Quique perico mandó a sus pupilos alternar la presión alta del inicio con un bloque defensivo intermedio en pocos metros, en busca del error en la entrega de los zagueros heliopolitanos, o en su defecto de una contra, pero sobre todo persiguiendo frenar el correcalles. Y logró su objetivo, hasta el punto de que los porteros, prácticamente, ya no tuvieron que intervenir hasta la segunda parte.

En el 48´, a Joaquín le dio por disfrazarse de alfil y, con una fantástica diagonal, logró percutir por el centro. Cuando estaba disparando, no obstante, apareció David López para mandarla a córner. Poco después, hizo lo propio Barragán, metiéndose por dentro y pegándole con su zurda para que Pau la despejase a saque de esquina, otra vez. El Betis se iba arriba, demasiado arriba... Y el Espanyol lo aprovechaba, tras una pared entre Aarón y Piatti, un centro del éste entre Mandi y Amat, y un control y remate maravillosos de Gerard Moreno, quien batía, en una posición más que dudosa, a un Adán hasta entonces infranqueable (1-0, 55´).

Y Setién movió ficha, quitando a Sanabria, enjaulado e inédito, y metiendo a Sergio León, un punta más móvil, que pudiese arrastrar centrales o cazar alguna en carrera. Para eso, mejor tener a Boudebouz por detrás, pensaría Setién, quien suspiró al ver cómo un cañonazo desde 30 metros de David López salía muy cerca de la escuadra. El franco-argelino, en cualquier caso, iba a gozar de 20 minutos y Campbell, de unos 15. Curiosamente, no serían ninguno de los dos quienes encontraran un hueco entre la poblada zaga local, sino Mandi, ya en el 87´. Sergio León fue el receptor y Pau, con una intervención tremenda, el héroe de la noche. Y es que Setién, al final, se quedó sin firmar las tablas en un partido que Flores tuvo siempre donde quería.

- Ficha técnica:

RCD Espanyol: Pau López; Víctor Sánchez, David López, Mario Hermoso, Aarón; Jurado (Melendo, min.78), Javi Fuego, Darder (Diop, min.85), Piatti (Sergio García, min.66); Baptistao y Gerard Moreno.

Real Betis Balompié: Adán; Barragán, Mandi, Amat, Tosca; Fabián Ruiz (Boudebouz, min.69), Javi García, Guardado; Joaquín, Nahuel (Campbell, min.76) y Sanabria (Sergio León, min.63).

Gol: 1-0, min.55: Gerard Moreno.

Árbitro: Iglesias Villanueva (comité gallego). Amonestó a Barragán (min.3), Amat (min.51), David López (min.71), Nahuel (min.76), Guardado (min.87).

Incidencias: partido correspondiente a la décima jornada de LaLiga Santander disputado en el RCDE Stadium ante 17.856 espectadores.