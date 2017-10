Espanyol-Betis: Profeta en una tierra agnóstica

El Betis sale de la zona de confort que había encontrado en casa, donde ha hallado la fuerza para escalar a la zona noble de la tabla, desterrando complejos y divirtiéndose con un estilo que ilusiona hasta en la derrota. Visita al Espanyol, que encadena tres jornadas sin ganar en las que sin embargo ofreció solidez y que es más de blandir escudos que de empuñar espadas.

Quique Setién propone el fútbol que guarda en su memoria, el que sentía como jugador: tener el balón para no correr detrás de él, abrir el campo, buscar movilidad para multiplicar las líneas de pase y tener 'punch' en los últimos metros. Quique Sánchez Flores, por su parte, impone el rigor táctico en un equipo ordenado, con líneas juntas, capacidad de salir a la contra con peligro y calidad en ataque para decidir partidos. Por eso, el encuentro de hoy en Cornellà será un choque entre dos estilos totalmente opuestos y dos modos de entender el fútbol.

Por sus palabras en rueda de prensa, el técnico verdiblanco le da mucho valor a esta cita, que considera una importante vara de medir para calibrar su potencial real. Aunque para él es innegociable el estilo, asume que destruir es más fácil que crear y augura un duelo complicadísimo y a un alto nivel competitivo.

Por eso no citó a Redru, pues entiende que sería un marrón para el canterano, y se mostró más reticente que nunca a salir con Tonny Sanabria y Sergio León. Primero, porque en su sistema sólo hay cabida para un '9' y, si bien los dos están en un espectacular momento, el buen inicio invita a no tocar lo que funciona. Si no es punta, la única opción que le queda al de Palma del Río para ser titular es caer a una banda, pero ahí no sólo pierde prestaciones y pegada, sino que, en palabras del cántabro, "le quitaría el sitio a un extremo puro". No es una conclusión baladí, ya que Setién es consciente de que hoy las bandas serán decisivas ante el efectivo repliegue que los pericos ensayaron la semana pasada en Anoeta contra la Real, donde cambiaron su 1-4-2-3-1 por un 1-4-4-2 más equilibrado.

Por la derecha, el cántabro al menos cuenta con un carrilero largo como Barragán; pero, sin Durmisi, en la izquierda no va a tener tanta llegada con Tosca.

Ahí, por lo tanto, está la principal duda que esconde el once del Betis. Joaquín tiene sitio fijo, pero para el otro carril optan, por este orden, Joel Campbell, Boudebouz y el propio Sergio León. Tello no ha llegado a tiempo, como tampoco Feddal. Así, Mandi y Amat repiten dupla con Javi García por delante de ellos dos y por detrás de Guardado y Camarasa, esquema clave para defender con la pelota y seguir avanzando hacia el equilibrio y una pretendida mejoría atrás que pondrán a prueba Piatti, Baptistao y Gerard Moreno.